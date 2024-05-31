Присяжные в суде Нью-Йорка признали бывшего президента США Дональда Трампа виновным в фальсификации деловой документации с целью сокрытия платежа, выплаченного за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс накануне выборов 2016 года, передаёт Reuters. Трамп стал первым в американской истории президентом, осуждённым за совершение уголовного преступления.

После обсуждений, которые продолжались два дня, жюри в составе 12 человек признали Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения.

Трамп бездвижно сидел и слушал вердикт, отмечает агентство. 77-летний политик отрицает свою вину и, как ожидается, подаст апелляцию на данное решение. «Это был позор», — сказал он после оглашения.

Меру наказания Трампу вынесет судья Хуан Мерчан, приговор объявят 11 июля — всего за несколько дней до того, как Республиканская партия планирует официально выдвинуть политика на пост президента перед выборами 5 ноября.

По версии стороны обвинения, перед президентскими выборами 2016 года Трамп через адвоката выплатил Дэниэлс 130 тысяч долларов, чтобы она молчала о связи с ним. Сама по себе эта выплата не была нарушением, но Трамп и его адвокат Майкл Коэн оформили её как плату за судебные издержки, что в штате Нью-Йорк считается фальсификацией отчётности и наказуемо в уголовном порядке. Коэн и Дэниелс выступили на суде как свидетели обвинения.

Максимальное наказание за фальсификацию деловых документов составляет четыре года тюремного заключения, хотя осуждённые часто получают более короткие сроки, штрафы или испытательный срок, уточняет Reuters. Тюремное заключение по закону не мешает Трампу проводить предвыборную кампанию или вступить в должность, если он победит.

Дело о выплатах Сторми Дэниэлс — одно из четырёх уголовных дел, открытых в отношении Трампа, вновь пытающегося вернуться в президентское кресло. Ему также выдвинуты обвинения по делу о попытке отменить результаты выборов 2020 года в Джорджии, о штурме Капитолия в январе 2021 года и о незаконном обращении с секретными документами. Трамп отрицает свою вину по каждому из них.