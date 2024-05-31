Тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) в Узбекистане планируется повысить. Об этом сообщило Национальное агентство перспективных проектов (НАПП), которое работает над пересмотром страхового тарифа, утверждённого в 2019 году

В агентстве заявили, что в последние годы увеличилось число обращений владельцев автомобилей с жалобой в адрес страховых организаций. Водители отмечают невыплату страховых возмещений в указанные сроки и недостаточность максимальной суммы выплаты для покрытия ущерба.

Анализ показал, что сумма страховой премии в размере 56 тысяч сумов в год, утверждённая в 2019 году, недостаточна для покрытия убытков страховых организаций. В связи с этим выплаты задерживаются различными способами, отметили в НАПП.

По данным регулятора, в 2023 году уровень убыточности страховых компаний по Ташкенту составил 146%.

«Страховая сумма в размере 40 млн сумов, установленная в 2019 году, не позволяет в достаточной степени компенсировать расходы пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий», — говорится в сообщении.

За последние пять лет индекс потребительских цен в Узбекистане вырос на 160%, минимальная зарплата — на 265%.

Страховая сумма и страховая премия, установленные в стране, на данный момент являются самыми низкими по сравнению как с соседними, так и зарубежными странами, указали в НАПП.

В качестве решения проблемы на основе обоснованных расчётов предлагается определить «оптимальные страховые тарифы и страховую сумму для владельцев транспортных средств и страховых организаций».

Агентство попросило направлять предложения по определению новых тарифов страхования и страховой суммы через Telegram-бот Napp_connect_bot.