В 2023 году Узбекистан получил гуманитарную помощь на 197,84 млн долларов, говорится в отчёте Министерства экономики и финансов об исполнении государственных целевых фондов в 2023 году.

Поддержку оказали 30 стран. 83,63% от общего объёма помощи пришлось на пять стран:

Германия — 71,38 млн долларов, или 36% от общего объёма помощи;

Китай — 27,47 млн долларов (13,9%);

США — 23,23 млн долларов (11,8%);

Бельгия — 22,62 млн долларов (11,4%);

Швейцария — 20,76 млн долларов (10,5%).

Гуманитарная помощь по сферам:

здравоохранение — 169,23 млн долларов (85,5% всей помощи);

социальная сфера — 1,24 млн долларов;

экология и защита окружающей среды — 943,2 тысячи долларов;

образование — 247,2 тысячи долларов.

Большую часть этой помощи получил Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья — 58,2%, унитарное предприятие «Таъминот ва логистика хизмати» («Служба обеспечения и логистики») — 17,2%, Научно-исследовательский институт гематологии — 10,5%, благотворительный фонд «Соғлом авлод учун» («За здоровое поколение») — 11,2%.

В 2022 году Узбекистан получил гуманитарную помощь на 193,6 млн долларов из 27 стран. Большая часть пришлась на США — 108,03 млн долларов (55,8%), Бельгию — 23,14 млн долларов (12%), Германию — 19,24 млн долларов (9,9%) и Нидерланды — 16,5 млн долларов (8,5%). Также большая часть пришлась на здравоохранение — 190,28 млн долларов (98,3%).

В 2021 году объём помощи из 30 стран составил 147,86 млн долларов.