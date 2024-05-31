Организаторы фестиваля популярной культуры Comic Con Tashkent, посвящённый фантастике, кино, комиксам, аниме, косплею, настольным и видеоиграм, раскрыли имя хедлайнера мероприятия.

Голливудский актёр Питер Фачинелли, наиболее известный по роли доктора Карлайла из популярной саги «Сумерки», приедет на фестиваль в Ташкент 15−16 июня.

Среди известных ролей Фачинелли можно также вспомнить сериалы «Супергёрл» (Вселенная DC Comics), где актёр исполнил роль Максвелла Лорда, а также «Сестра Джеки», где Питер играл харизматичного доктора Фитча Купера.

Партнёры мероприятия — Ipak Yo‘li Banki и Mirindа.

Фестиваль организовывает локальная команда по лицензии на использование товарного знака Comic Con. Билеты доступны на сайте и кассах сервиса iTicket, новости о фестивале — в Telegram-канале Comic Con Tashkent.

«Газета.uz» является информационным партнёром мероприятия.