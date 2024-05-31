Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов в интервью телеканалу «Узбекистан 24» после совещания у президента 30 мая рассказал о планах ввести повышающие коэффициенты потребления электроэнергии и газа для юридических лиц.

По его словам, разработаны целевые показатели по экономии электроэнергии и природного газа в разрезе регионов, городов, районов и махаллей на осенне-зимний сезон 2024−2025 годов. Эти целевые показатели предусматривают экономию определённой части ресурсов путём эффективной организации потребления без создания препятствий производству.

Для руководителей организаций будут установлены ключевые показатели эффективности (KPI) по энергоэффективности.

«Раньше тоже утверждались эти показатели, но не было возможности принимать меры в отношении тех предприятий и руководителей организаций, кто не выполнял эти показатели. Мы получили поручение, чтобы теперь привлекали и к материальной, и другой ответственности», — сказал он.

Для государственных организаций также будут установлены KPI, за выполнение которых будут предусмотрены и поощрительные механизмы.

Кроме того, рассматривается вопрос о введении порядка пересчёта с применением повышающего коэффициента к действующему тарифу за нарушение правил использования электроэнергии и природного газа потребителями (речь о хищениях энергоресурсов), а также введения штрафа в размере стоимости ожидаемой экономии топливно-энергетических ресурсов за невыполнение обязательных мероприятий по энергоаудиту.

«Дополнительно будут определены нормы, то есть, если потребление газа или электроэнергии превысит 10% от выделенного лимита, то к излишнему объёму будет применяться тариф до 2-кратного размера. Для чего это делается? Это — экономия энергоресурсов, которые сегодня становятся всё дороже, поскольку есть импорт. Необходимо достичь максимальной энергоэффективности нашей экономики», — подчеркнул он.

В Минэнерго «Газете.uz» уточнили, что такой порядок будет введён для юридических лиц (частный бизнес, госпредприятия и госорганизации). Например, условно у предприятия или госорганизации лимит составляет 100 кВт·ч, но расход достиг 120 кВт·ч. Двухкратный тариф будет применяться к 10 кВт·ч.

Также вводится новый порядок проведения энергетического аудита потребителей. Согласно ему, энергоаудит будет проводиться исключительно в соответствии с международными стандартами. На основе аудита будут разработаны обязательные к выполнению меры.

Для обеспечения прозрачности результаты энергоаудита и достигнутые после него результаты будут включаться в годовые бизнес-планы и утверждаться наблюдательным советом.

Ранее министр энергетики Журабек Мирзамахмудов сообщил, что после повышения тарифов за неполный май потребление электроэнергии в Узбекистане к аналогичному периоду 2023 года снизилось на 324 млн кВт·ч, газа — на 125 млн куб. м. По его словам, снижение потребления при росте числа абонентов и предприятий говорит об энергосбережении.