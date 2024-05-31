Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов в интервью телеканалу «Узбекистан 24» после совещания у президента 30 мая рассказал, как в Узбекистане изменилось потребление электроэнергии и газа после повышения с 1 мая тарифов.

По его словам, за 1−29 мая потребление электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 324 млн кВт·ч, т. е. «такой объём сэкономлен».

«Стоит отметить, что по сравнению с таким же периодом прошлого года число абонентов среди населения увеличилось на 160 тысяч, также выросло число абонентов среди юридических лиц, то есть производственных предприятий. Значит, снижение общего потребления при росте абонентов, экономики и промышленности является одним из доказательств обеспечения энергосбережения», — сказал министр.

Глава Минэнерго сообщил, что солнечные и ветряные электростанции произвели 970 млн кВт·ч электроэнергии, что на 700 млн кВт·ч больше аналогичного периода прошлого года.

«Вместе с тем, у нас снизился объём импорта электроэнергии и появилась возможность для экспорта при полном обеспечении населения электроэнергией. Такую же тенденцию можно увидеть и с газом. Вместе с увеличением общего числа абонентов потребление за 29 дней мая снизилось на 125 млн кубометров. Если посмотреть на суточное потребление, то на тепловых электростанциях сжигается на 5−6 млн кубометров газа меньше, чем запланировано, а также в 2 раза меньше угля», — заявил он.

«Газета.uz» подробно и с примерами разбирала, насколько увеличатся расходы населения с введением новых тарифов. Министр энергетики отмечал, что при определении новых тарифов была учтена компенсация части расходов, а также затраты по импорту природного газа. Социальные нормы пересматривать пока не планируется.