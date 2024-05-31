Государственный музей наследия джадидов будет открыт в комплексе «Ховли Поён» в Бухаре. Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана от 30 мая.

Музей войдёт в систему Фонда развития культуры и искусства. Целями его создания обозначены «расширение масштаба работ по глубокому изучению и широкой пропаганде важной роли и значения джадидов-просветителей в отечественной и мировой истории, их самоотверженности в деле создания духовных основ национальной независимости, поучительной жизни и деятельности, богатого научно-творческого наследия и увековечения их памяти».

Основными задачами музея определены сбор, хранение, изучение, восстановление, копирование и обнародование отечественных и зарубежных источников и исторических документов, посвящённых движению джадидов, а также осуществление культурно-просветительской и научно-исследовательской деятельности.

В список задач также включены «достоверное освещение и широкая пропаганда среди населения, особенно молодёжи, важной роли и значения наших предков джадидов-просветителей в отечественной и мировой истории, их вклада и самоотверженности в деле создания духовных основ национальной независимости».

Агентству культурного наследия поручено в рамках всенародной акции «Мой вклад в национальное наследие» обеспечить практику приобретения у населения посвящённых движению джадидов исторических материалов, предметов, уникальных снимков для музея.

Джадидизм — модернистское движение мусульман Поволжья, Крыма, Закавказья и Средней Азии в конце XIX — начале XX века. В Туркестане идеологи и сторонники прогрессивного течения выступали против безграмотности, отсталости и предрассудков, которые мешали обществу развиваться. Они верили, что распространение идей просвещения поможет поднять культурный уровень народа, помочь ему обрести веру в собственные силы и возможности.