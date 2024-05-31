В первом квартале уже освоено 85% средств субсидий на на покрытие разницы между покупкой и продажей газа. Это говорится в отчёте Министерства экономики и финансов об исполнении государственного бюджета и целевых фондов за январь-март 2024 года.

В 2023 года из госбюджета выделялось 17,99 трлн сумов (хотя изначально предусматривалось 12,4 трлн сумов) на возмещение на разницы в средней цене покупки (по рыночной цене) и продажи природного газа на внутреннем рынке (по регулируемым тарифам). В частности, Узбекистан в совместных проектах с иностранными компаниями покупал газ, предназначенный для экспорта, для внутреннего рынка по экспортным ценам. Из-за этого у «Узтрансгаза» образовался долг перед корейскими компаниями на 1 млрд долларов, в 2019 году сообщалось о долге перед «Лукойлом» на 600 млн долларов.

Как образуются подобные задолженность, мы рассказывали ранее.

В 2024 году сумму субсидий планировалось сократить до 9,5 трлн сумов за счёт повышения тарифов на газ с 1 мая.

Как следует из отчёта, уже освоено 8,06 трлн сумов, или 84,8% от запланированного объёма на весь год.

После повышения тарифов «Газета.uz» спрашивала у министра энергетики Журабека Мирзамахмудова, какую часть себестоимости покрывают новые тарифы и когда прекратится субсидирование энергоресурсов из госбюджета. Глава Минэнерго не назвал точные даты и цифры.

«Мы работаем в двух направлениях. Да, повышение тарифов компенсирует часть расходов, но оптимизация наших затрат, по которым у нас есть чёткие целевые параметры, это уже вторая задача. Будем смотреть на эти два параметра, как будем выходить по балансу», — ответил он.

В предыдущие годы правительство уже выходило за рамки государственных расходов и через парламент расширяла лимит.

В первом квартале добыча газа в Узбекистане сократилась на 5,9%, из-за чего резко вырос импорт голубого топлива. Акцизные поступления от газа упали с 1,36 трлн до 1,08 трлн сумов.

Импорт газа в Узбекистан за первые три месяца 2024 года превысил $360 млн (в марте — $152,9 млн), что в 2,4 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.

«Газета.uz» ранее анализировала факторы, по которым Узбекистан стал нетто-импортёром газа, несмотря на огромные запасы газа.

С 7 октября 2023 года Узбекистан импортирует газ из России через территорию Казахстана. Сообщалось о планах вложить 500 млн долларов для модернизации магистральной газовой системы для увеличения объёмов импорта газа «с севера».