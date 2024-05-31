Единая диспетчерская служба всех экстренных служб Узбекистана, доступная по короткому номеру 112, должна заработать в Ташкенте и Ташкентской области с 1 июня. Это предусмотрено постановлением правительства от 29 мая, сообщило Министерство юстиции.

С 1 июля служба должна быть доступна в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях, а до конца года — в Каракалпакстане и других регионах Узбекистана.

Служба 112 будет принимать и автоматически обрабатывать звонки, связанные с экстренными ситуациями, по всей стране. Для этого создаётся единая сеть обмена данными МВД, МЧС, Минздрава, Национального агентства социальной защиты при президенте и компании «Худудгазтаъминот».

В прошлом году сообщалось о планах запустить службу 112 в Ташкенте с 1 января, в других регионах — до конца года.

В 2019 году правительство издавало постановление о запуске в Ташкенте службы 112 в рамках проекта «Безопасный город». В 2017 году президент подписывал документ о реализации проекта «Безопасный город», который до конца 2023 года должен был охватить весь Узбекистан.