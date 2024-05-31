В Комитет по развитию конкуренции и прав потребителей обратились двое предпринимателей из Ташкентской и Сырдарьинской областей с заявлением о незаконных начислениях задолженности за использование природного газа.

В апреле компания, владеющая автомобильной заправочной станцией в Ташкентской области, обратилась в комитет, заявив о необоснованно начисленном долге в размере 9,6 млрд сумов со стороны филиала АО «Худугазтаъминот».

В результате проведённых изучений в электронной системе «Hududgazta'minot korporativ tizimi» задолженность была снята.

В другом случае в марте компания, владеющая автозаправкой в Сырдарьинской области, также заявила о том, что «Худугазтаъминот» необоснованно начислила пени в размере 5,3 млрд сумов.

Задолженность этого предпринимателя также была снята.

«Комитет заявляет о своей постоянной готовности оказывать практическую помощь в защите законных интересов субъектов предпринимательства в рамках своих полномочий», — говорится в сообщении.