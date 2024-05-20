Политика

Президент Узбекистана направил соболезнования высшему духовному лидеру Ирана в связи с гибелью президента Ибрахима Раиси в авиакатастрофе.

Сенаторы одобрили закон о ратификации соглашения между министерствами обороны Узбекистана и США о мерах защиты секретной военной информации. Документ охватывает вопросы обмена информацией, получения безвозмездной военно-технической помощи и другие.

Эркин Мухитдинов, работавший хокимом Ахангаранского района, а ранее — замглавы Минзанятости, назначен первым заместителем хокима Ташкентской области. Ахангаран возглавил помощник областного хокима Данияр Мадиримов.

Экономика

Если система лицензирования не разработана должным образом, она становится серьёзным препятствием для ведения и развития бизнеса в стране. Международный эксперт по реформированию сферы предоставления госуслуг Гиорги Цхакая в своей колонке пишет о том, как правильно проводить реформу.

Вся система управления пищевой безопасностью в Узбекистане заключается в выдаче сертификатов для конечной продукции — устаревший подход, противоречащий мировым стандартам. Так невозможно расширять экспорт и обеспечивать надлежащий уровень защиты здоровья населения. Колонка юриста Умиды Хакназар.

Сенат одобрил введение ответственности за нарушение порядка предоставления в аренду госимущества. Должностные лица будут подвергаться штрафу за предоставление госимущества в аренду без заключения договора, необоснованное воспрепятствование арендатору в принятии объекта и в других случаях.

Нефтегазовая компания из Малайзии Petronas примет участие в реализации двух крупных проектов по переработке газа в Узбекистане, сообщил министр инвестиций Лазиз Кудратов. 10 лет назад компания закрыла представительство в Узбекистане и вышла из всех проектов.

В Узбекистане разработан законопроект об исламском банкинке, который будет внесён в парламент в этом году, сообщил замглавы Центробанка Бехзод Хамраев. По его словам, в ближайшее время также ожидается принятие положения об исламских финансовых услугах в микрофинансовых организациях.

Общество

Суды приговорили ещё пятерых мужчин, задержанных в конце прошлого года в рамках кампании по улучшению криминогенной ситуации в Ташкенте. Алибек Файзиев получил 12 лет лишения свободы, Олимжон Амонов — 4 года. Оба обвинялись в преступлениях, связанных с наркотиками. Сроки также получили Азлархон Мухамеджанов, Суннатулла Холмурадов и Умиджон Уринов.

После дождливых и прохладных выходных до среды по Узбекистану установится сухая погода, воздух прогреется до +24…+29 градусов. С четверга в некоторых регионах, в том числе в Ташкентской области, вновь ожидаются кратковременные дожди с грозами.

В Нурабадском районе Самаркандской области в результате удара током погиб пятилетний мальчик. Назначена проверка в отношении областного филиала электрических сетей.

Память выдающегося историка и археолога Узбекистана Эдварда Ртвеладзе почтили в столичной галерее Human House. Коллеги и друзья учёного организовали фотовыставку, устроили показ биографического фильма, а также поделились личными воспоминаниями.

Культура

18 работ художника Урала Тансыкбаева отреставрированы в рамках совместной программы Института национального наследия Франции и Агентства культурного наследия Узбекистана.

Спорт

Диёра Келдиёрова из Узбекистана завоевала «серебро» на чемпионате мира по дзюдо в Абу-Даби (ОАЭ), став двукратной серебряной медалисткой мирового первенства. В прошлом году она стала первой дзюдоисткой Узбекистана, завоевавшей медаль на ЧМ.

Мир

Правительство Ирана в заявлении после гибели президента Ибрахима Раиси при крушении вертолёта заверило, что в управлении страной «не будет никаких сбоев». Исполнение обязанностей президента, согласно иранской конституции, переходит к первому вице-президенту Мохаммаду Мохберу.

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге потребовал выдать ордер на арест трёх лидеров движения ХАМАС, а также премьер-министра и министра обороны Израиля по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

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