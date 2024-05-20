Заместитель председателя Центрального банка Узбекистана Бехзод Хамраев на заседании Сената Олий Мажлиса 18 мая ответил на вопрос о внедрение исламского финансирования в банковскую сферу страны, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

В стратегии «Узбекистан-2030» поставлена задача по внедрению критериев и порядков исламского финансирования не менее чем в трёх коммерческих банках и формирование законодательных основ исламского финансирования.

«На встрече президента с предпринимателями в августе 2022 года и прошлого года поднимался этот вопрос (исламских финансов — ред.). С тех пор над этим работала рабочая группа в составе различных министерств. Нужно понять одно: это очень новая и сложная сфера, которая требует внесения изменений во многие законодательные акты, в том числе в законы о залоге, о судах, о банковской деятельности, о Центральном банке. Сейчас законопроект готов, я до этого говорил, что наша задача внести документ в парламент в 2024 году», — сказал он.

По его словам, в закон «О небанковских кредитных организациях и микрофинансовой деятельности» внесены поправки, которые разрешают оказание услуг исламского финансирования.

«Там есть порядок, только ожидалось принятие положения об исламских финансовых услугах. Это положение разработано Центральным банком, сейчас оно должно пройти государственную регистрацию. После его принятия в этой сфере начнётся работа», — отметил замглавы ЦБ.

Бехзод Хамраев сообщил, что в 12 банках Узбекистана, включая «Агробанк», «Узпромстройбанк», «Микрокредитбанк», банк «Ипак йули» и другие, оказываются услуги мурабаха за счёт кредитных линий Исламской корпорации по развитию частного сектора. Дочерняя компания «Трастбанка» Trast Muamalat оказывает услуги исламского лизинга.

Мурабаха — сделка по финансированию на основе покупки и продажи, по которой банк приобретает сырьевой товар у брокера и продаёт его клиенту по договору мурабаха с заранее оговорённой наценкой, которая рассчитывается единовременно или в виде процента от стоимости товара. После подписания договора мурабаха клиент осуществляет продажу товара брокеру третьей стороны, при этом банк выступает в качестве посредника.

«Если в 2024 году завершим [внесение изменений] в базовые законы, думаю, что в других банках эта услуга тоже станет массовой с учётом наличия спроса и условий», — заявил он.

Проектом постановления президента, выставленного для обсуждения в мае 2018 года, планировалось создать в Узбекистане инфраструктуру исламского банковского дела и финансов. Документом намечалось внедрение запрета на вознаграждение в виде процента (рибо), разделение с предпринимателем прибыли и убытков пропорционально долям участия в проекте, разработка нормативно-правовых актов по осуществлению страховой деятельности (такафул), лизинговой деятельности (иджарах), деятельности по операциям с ценными бумагами (сукук) и других операции на основе принципов исламского финансирования.

Ранее аналитики Карен Срапионов и Шодлик Назаров объясняли в статье на «Газете.uz», как исламские ценные бумаги cукук могут стать источником финансовых вливаний в экономику Узбекистана.