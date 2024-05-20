Узбекистан планирует реализовать совместно с Petroliam Nasional Bhd (Petronas) из Малайзии два крупных проекта по переработке газа. Об этом в интервью программе «Менимча» телеканала «Узбекистан 24» сообщил министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов.

«Мы договорились с крупнейшей компанией Petronas в сфере нефти и химии реализовать два крупных проекта. Первый — на основе технологии МТО (метанол в олефины и его производных) глубокая переработка нашего газа и производство полимеров из газа. Второй — производство „зелёного“ аммиака из газа. В США и странах Европы растёт спрос на „зелёные“ удобрения, поэтому это очень важный проект для нашей экономики с точки зрения экспорта», — заявил он.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим 17−19 мая по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева посетил страну с официальным визитом. Это стало первым визитом руководителя Малайзии в Узбекистан за последние 16 лет.

В совместном заявлении главы государств приветствовали потенциальное участие Petronas в подготовке кадров в нефтегазовой сфере.

В середине 2013 года малазийская компания известила Узбекистан о своём решении выйти из соглашения о разделе продукции (СРП) по разведке и разработке месторождений Байсунского инвестиционного блока в Сурхандарьинском регионе (сейчас проект реализует Surhan Gas Chemical Operating Company) и СРП по разработке месторождений Урга, Куаныш и Акчалакской группы Устюртского региона. В 2014 году компания закрыла представительство в Узбекистане.

В 2009 году компания вошла в проект строительства завода по производству синтетического топлива (Uzbekistan GTL), но в июне 2011 года снизила свою долю в СП с 33,3% до 11%, а затем вместе с другими инвесторами вышла из проекта из-за экономической нецелесообразности.