В ташкентской галерее Human House прошёл вечер памяти известного советского учёного-археолога, профессора, академика, доктора исторических наук Эдварда Ртвеладзе.

Всю свою жизнь он посвятил изучению истории Средней Азии, нумизматики и эпиграфики, культуры и искусства. Ртвеладзе принял участие более чем в 100 археологических экспедициях. Написал более 800 научных трудов, изданных как в Узбекистане, так и за рубежом. За вклад в развитие отечественной науки академик был удостоен Государственной премии Республики Узбекистан, орденов «Буюк хизматлари учун», «Мехнат шухрати» и «Эл-юрт хурмати».

Участники вечера памяти отмечали: несмотря на признание и авторитет в мировом профессиональном сообществе, Эдвард Ртвеладзе оставался скромным и простым человеком, предпочитавшим оставаться в тени.

«Я знал Эдварда Васильевича без малого шестьдесят лет. Это был глубоко порядочный человек. Судьба к нему временами была благосклонна, временами нет. Эдвард Васильевич перенёс туберкулёз, несколько операций на желудок, пережил смерть родной сестры — и каждый раз находил в себе силы служить науке», — говорит Ростислав Сосновский, сын известного археолога и искусствоведа, академика Галины Пугаченковой.

Эдвард Ртвеладзе родился в грузинском городе Боржоми в 1942 году. Следом за своими наставниками — академиками Е. Массоном и Г. Пугаченковой — переехал из Кисловодска в Ташкент. После окончания в 1967 году Ташкентского государственного университета устроился на работу в Институт искусствоведения Академии наук. Начинал лаборантом и со временем вырос до должности заведующего отделения.





Фотовыставка, которую организовал близкий друг археолога Павел Новик, рассказывает о разных периодах жизни Ртвеладзе: от студенчества и первой экспедиции в Узбекистан в 1962 году до путешествий и последних раскопок в Кампыртепа в 2021 году. Снимки ранних лет — из семейного архива археолога, более поздние фотографии сделал сам Новик.

Рассказ об археологической деятельности поддержал документальный фильм о раскопках Кампыртепа — главного археологического детища Ртвеладзе. Древнее городище расположено в 30 км от города Термеза, на правом побережье реки Амударья. В 1972 году Ртвеладзе во время археологической разведки на территории Северной Бактрии при содействии местного краеведа обнаружил развалины крепости. Спустя семь лет учёный вместе с отрядом приступил к раскопкам, в ходе которых обнаружил большое количество предметов материальной и художественной культуры: монеты, керамику, антропоморфную и зооморфную терракоту, ювелирные изделия из бронзы, серебра, кости и других материалов.

В 1999 году Эдвард Ртвеладзе основал самостоятельную Тохаристанскую археологическую экспедицию. После нескольких десятилетий раскопок и анализа письменных источников учёный заявил, что городище Кампыртепа и есть таинственная Александрия Оксианская — портовой город, основанный Александром Македонским на Амударье (в древности Окс). Город упоминался в летописях, но его местоположение оставалось тайной на протяжении сотен лет. В настоящее время Кампыртепа является наиболее изученным памятником античности на территории не только Средней Азии, но и всего Среднего Востока.

«В 2005 году была реконструирована главная фасадная стена крепости Кампыртепа. Эдвард Васильевич лично ездил в конгресс США для презентации проекта. Американцы выделили деньги на восстановление здания. Когда работа завершилась, консул США по вопросам культуры посетила Кампыртепа и сказала: „Первый раз вижу, чтобы в Средней Азии деньги не украли, а вложили куда нужно и ещё выпустили об этом книгу“. Этот случай в очередной раз подтверждает бескорыстность и преданность Эдварда Васильевича», — вспоминает Павел Новик.





По рассказам Новика, в начале 2000-х Ртвеладзе купил и переоборудовал частный дом под базу Тохаристанской археологической экспедиции. Рабочий день отряда, который возглавлял академик, начинался в пять утра и продолжался до полудня.

Когда весной Ртвеладзе возвращался с раскопок, то сразу начинал откладывать на осенние работы. Все его гонорары уходили на науку. Три тысячи долларов, полученные за издание одной из последних его книг, он вложил в исследование Кампыртепы. Древнее городище стало последним археологическим памятником, на котором трудился Ртвеладзе. Осенью учёный сильно заболел и больше не смог вернуться к раскопкам.

Жил один из лучших учёных страны довольно скромно. Особое место в его доме занимала огромная библиотека, где Ртвеладзе разрешал заниматься своим ученикам. Эдвард Васильевич дарил им книги из домашней коллекции, при необходимости помогал материально. Когда к нему приезжали учёные с мировым именем, он не жалел денег на встречу гостей и застолье.

«В конце 1990-х годов Эдварда Васильевича дважды представляли к званию академика, но оба раза комиссия отклоняла предложение. В начале 2000-х первый президент страны Ислам Абдуганиевич прибыл в Японию с государственным визитом. Во время встречи с 125-м императором Акихито тот спросил у Каримова: „Как поживает доктор Ртвеладзе?“. Президент даже не знал, что Эдвард Васильевич долго и плодотворно работал с японскими учёными. После возвращения президента Ртвеладзе было присвоено звание академика», — рассказывает Павел Новик.





При содействии учёного в стране создано Всемирное общество по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана. В 2015 году Эдвард Ртвеладзе стал научным руководителем мультимедийного проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира», одним из направлений которого является издание книг-альбомов и документальных фильмов о редких культурных артефактах Узбекистана. Через два года вышли первые пять томов иллюстрированных книг-альбомов, над которыми Эдвард Ртвеладзе работал лично. По словам коллег, это далось учёному крайне сложно — он по несколько дней не покидал своего кабинета и не выходил на связь.

«Эдвард Васильевич стал для меня мостиком между советским периодом, когда трудились глыбы истории, и эпохой независимости, когда на горизонте появились молодые учёные. Каждый, кто переступал порог его дома, убеждался в неординарности его личности. С одной стороны, непревзойдённый гений нашего времени, а с другой, простой и доступный для всех человек. Я запомнила его невероятно благородным и добродушным человеком, который никогда никому не отказывал в помощи и со всеми находил общий язык», — поделилась искусствовед и научный руководитель проекта Эльмира Гюль.





В рамках проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» коллеги Ртвеладзе решили выпустить биографическую книгу. За материалом они обратились ко всем узбекистанским и зарубежным учёным и попросили прислать свои воспоминания об Эдварде Васильевиче. Как призналась Эльмира Гуль, выпуск книги стал общим вкладом в сохранение памяти об академике.

Эдварда Васильевича не стало 10 февраля 2022 года. Памяти академика руководство проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» посвятило биографический фильм. Его ученики, работающие в Институте искусствознания АН РУз, планируют выпустить монографию в 2025 году ко дню рождения учёного.