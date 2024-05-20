ГУВД Ташкента сообщило о вынесении судами приговоров в отношении ещё трёх мужчин, задержанных в конце прошлого года в ходе масштабных рейдов по выявлению «уличных банд» и преступных групп.

15 апреля суд по уголовным делам Шайхантахурского района приговорил Азлархона Ботировича Мухамеджанова (1987 года рождения, о задержании сообщалось в декабре) согласно пунктам «а» и «в» части 2 статьи 166 Уголовного кодекса Узбекистана (грабёж, совершённый с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, по предварительному сговору группой лиц) к 5 годам лишения свободы.

6 мая суд по уголовным делам Мирзо-Улугбекского района признал Суннатуллу Чариевича Холмурадова (1993, о задержании сообщалось тогда же) виновным в совершении преступлений согласно пункту «е» части 2 статьи 104 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение из хулиганских побуждений) и приговорил его к 7,5 годам лишения свободы.

8 мая суд по уголовным делам Чиланзарского района приговорил Умиджона Бахтиёр угли Уринова (1993, о задержании сообщалось также в декабре) по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 277 (хулиганство, совершённое группой лиц и сопряжённое с демонстрацией, угрозой применения или применением холодного оружия или предметов, использование которых объективно может причинить вред здоровью) а также пунктам «б» и «в» части 2 статьи 223 УК (незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Узбекистан по предварительному сговору группой лиц повторно или опасным рецидивистом) к 6 годам и 11 месяцам лишения свободы.

До этого сообщалось о приговорах Алибеку Файзиеву (12 лет лишения свободы), Олимжону Амонову (4 года), а также Баходиру Султанову («Бохо завхоз», «Терминатор», 10 лет) и Ниёзу Ибодову (4 года).