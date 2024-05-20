Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник направил соболезнования высшему духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента Ибрахима Раиси и сопровождавших его лиц в результате крушения вертолёта на севере страны, сообщила пресс-служба главы государства.

В письме отмечается: «Светлая память об Ибрахиме Раиси, который внёс огромный вклад в развитие всестороннего сотрудничества, взаимовыгодного и долгосрочного партнёрства между Узбекистаном и Ираном, навсегда сохранится в сердцах наших народов».

Шавкат Мирзиёев «выразил слова искреннего сочувствия и поддержки дружественному народу Ирана, родным и близким погибших», говорится в сообщении.

Вертолёт с президентом Ирана потерпел крушение 19 мая в горном районе на северо-западе Ирана, недалеко от границ с Азербайджаном и Турцией. Ибрахим Раиси возвращался с церемонии открытия дамбы на реке Аракс на границе с Азербайджаном, в которой также участвовал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

На борту также находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Ирана Малик Рахмати и аятолла Мохаммед Али Але-Хашем — все они погибли.

В сентябре 2022 года Ибрахим Раиси посещал Самарканд с официальным визитом, где провёл переговоры с президентом Шавкатом Мирзиёевым. Это был первый за 20 лет визит президента Ирана в Узбекистан. Летом 2023 года Иран с официальным визитом посещал президент Узбекистана.