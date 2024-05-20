Представительница сборной Узбекистана по дзюдо Диёра Келдиёрова завоевала серебряную медаль на 37-м чемпионате мира в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В поединке за чемпионский титул в весовой категории до 52 кг Келдиёрова уступила двукратной олимпийской медалистке из Италии Одетте Джуффриде.

Благодаря этому результату Келдиёрова записала в свой актив 1400 очков для мирового и олимпийского рейтингов.

В прошлом году спортсменка также завоевала «серебро» на чемпионате мира в столице Катара Дохе, став первой дзюдоисткой из Узбекистана, получившей медаль мирового первенства.