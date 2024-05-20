Прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест трёх лидеров движения ХАМАС Яхьи Синвара, Мухаммада Дейфа и Исмаила Хании, а также премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта.

В заявлении прокурора говорится, что трое лидеров ХАМАС несут уголовную ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Израиля и в секторе Газа с 7 октября 2023 года. В число обвинений, выдвинутых против Синвара, Дейфа и Хании, входят истребление, убийство, захват заложников, изнасилование и другие акты сексуального насилия, пытки и жестокое обращение с пленными.

Все трое лидеров ХАМАС, утверждается в заявлении, несут ответственность за убийства сотен израильских граждан в результате нападений, совершенных группировкой 7 октября 2023 года, и захват не менее 245 заложников.

Карим Хан отметил, что в рамках расследования он и его команда посетили главные места нападений в Израиле, опросили жертв и выживших, в том числе бывших заложников и очевидцев. Кроме того, в качестве доказательств использовались записи с камер видеонаблюдения, аудио-, фото- и видеоматериалы, заявления членов ХАМАС, а также заключения экспертов.

Нетаньяху и Галант, сказано в заявлении прокурора, несут уголовную ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в секторе Газа по крайней мере с 8 октября 2023 года. В их числе — голод, умышленное причинение сильных страданий, убийство, нападение на мирное население, истребление и преследование.

Хан утверждает, что собранные доказательства, включая интервью с выжившими и очевидцами, видео-, фото- и аудиоматериалы, спутниковые снимки и заявления самих Нетаньяху и Галант, показывают, что Израиль «намеренно и систематически лишает гражданское население во всех частях Газа объектов, необходимых для выживания человечества».

«Израиль, как и все государства, имеет право принимать меры для защиты своего населения. Однако это право не освобождает Израиль или любое другое государство от обязанности соблюдать международное гуманитарное право. Независимо от каких бы то ни было военных целей, средства, которые Израиль выбрал для их достижения в Газе, а именно преднамеренное причинение смерти, голода, глубоких страданий и серьёзных телесных повреждений или причинения вреда здоровью гражданского населения, являются преступными», — подчёркивается в заявлении.

Коллегия судей МУС теперь рассмотрит заявление Хана на выдачу ордера на арест и примет решение.

Ранее «Газета.uz» писала, что суд в Гааге рассматривает выдачу ордеров на арест лидеров ХАМАС и руководства Израиля по обвинениям, связанным с конфликтом в Газе. Нетаньяху заявлял, что Израиль «не допустит попыток МУС подорвать его право на самооборону» и ордер на арест не повлияет на решения правительства.

Хронология конфликта Израиля и ХАМАС: