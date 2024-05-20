Сенат Олий Мажлиса Узбекистана одобрил закон о введении административной ответственности за нарушение законодательства при предоставлении в аренду государственного имущества.

Как говорилось на пленарном заседании верхней палаты парламента в субботу, сегодня на практике наблюдается большое количество случаев нарушений, связанных с неэффективным использованием государственной собственности и нарушением порядка её аренды.

В 2022 году было выявлено 595 нарушений порядка сдачи в аренду госимущества площадью 38,2 тысячи кв. м, а за 2023 год — 581 нарушение (129,8 тысячи кв. м). В результате с балансоодержателей была взыскана арендная плата за период пользования госимуществом в двукратном размере (1,8 млрд сумов).

Например, администрация школы №6 Сырдарьинской области сдала в аренду помещение площадью 181,5 кв. м за сумму 4,3 млн сумов без проведения аукциона.

В другом случае гражданин был признан победителем аукциона по аренде помещения площадью 100 кв. м в Нукусе, однако балансодержатель — Школа высшего спортивного мастерства по олимпийским и национальным видам спорта — не допустил предпринимателя к использованию объекта.

Сенаторы одобрили введение статьи в Кодекс об административной ответственности, согласно которой предоставление в аренду госимущества без заключения в установленном порядке договора аренды, необоснованное воспрепятствование арендатору в принятии арендованного госимущества, доступе на его территорию и его использовании или предоставление в аренду с указанием в договоре аренды неправильных параметров и количества передаваемых в аренду гособъектов влечёт наложение штрафа на должностных лиц от 5 до 10 базовых расчётных величин (от 1,7 млн до 3,4 млн сумов).

То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания, влечёт наложение штрафа на должностных лиц от 10 до 15 БРВ (от 3,4 млн до 5,1 млн сумов).