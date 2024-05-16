Политика

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прибывает в Узбекистан с официальным визитом. Помимо Ташкента, он посетит Самарканд и Бухару.

Экономика

Хокимият Ташкента сообщил, что в связи с жалобами горожан в ближайшие два месяца проверит уровень яркости всех рекламных LED-экранов в городе. Предварительное изучение показало, что яркость более 90% экранов превышает норму. Нарушителей норм планируют отключать от электричества.

«Узбекнефтегаз» при поддержке российской «Газпром нефти» открыл Центр управления бурением, который позволяет сократить продолжительность бурения скважин на 45% и снизить стоимость их строительства на 35%. Компания заключила с поставщиком два контракта на 4,45 млн и 243,3 тысячи долларов.

Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов ответил на вопросы касательно пересмотра соглашений с инвесторами в нефтегазовой сфере. По его словам, в некоторых случаях на инвесторов возлагались дополнительные обязательства, но они не раскрывались из-за рисков ухудшения инвестклимата.

Узбекистан намерен импортировать более 1 млн тонн угля из Афганистана, а также начать строительные работы в медресе имама Аль-Бухари в Мазари-Шарифе, проработку ТЭО проекта Трансафганской железной дороги и реализовать другие проекты, сообщил МИД Афганистана.

В апреле ощущаемая населением Узбекистана инфляция увеличилась до 13,7%, сообщает ЦБ. Стало больше респондентов, которые сообщили о резком росте цен на лекарства. В разрезе регионов этот показатель наиболее высоким остаётся в Ташкенте.

Общество

При заключении договора о покупке недвижимости граждане могут подписаться на невыгодные условия или стать жертвами мошенников. В рамках выставки «Недвижимость CaEX 2024» эксперты рассказали, на что обращать внимание при подписании договора и как в других странах страхуют покупателей и госбюджет.

Хокимият Ташкента анонсировал начало «масштабных работ» по ремонту и реконструкции 32 перекрёстков и 17 улиц. Сообщается, что работа будет впервые вестись с применением нового покрытия — щебёночно-мастичного асфальтобетона.

Главой представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Узбекистане стала Рехина Мария Кастижио. До этого она возглавляла представительства фонда в Хорватии и Парагвае.

Открылся набор на бесплатную образовательную программу Wildlife Photographer of the Year Academy. Она адресована подросткам от 15 до 17 лет, которые увлекаются фотографией и любят природу. Программа предусматривает мастер-классы фотожурналиста Клауса Нигге и итоговую выставку участников в Ташкенте.

Сотрудники Генпрокуратуры выявили приписки при подрядных работах в специализированной библиотеке для слепых в Нукусе, из-за чего произошло хищение свыше 530 млн сумов. Также сообщается о присвоении средств, выделенных на покупку принтеров Брайля и студию звукозаписи.

В Узбекистане создадут серию фильмов «Живая история», которая охватит период от древнейших времён до недавней истории страны. «Если мы хотим прославить нашу историю, поднять национальную гордость народа, мы должны делать это прежде всего с помощью кино», — заявил президент.

Культура

Памятник народному артисту Узбекистана Батыру Закирову открыли в Ташкенте на одноимённой улице. В церемонии приняли участие президент Шавкат Мирзиёев и Фаррух Закиров. Президент анонсировал учреждение мемориального музея певца, международного конкурса эстрадного искусства и стипендии его имени.

Мир

Премьер Словакии Роберт Фицо, на которого совершили покушение, после операции находится в стабильном, но серьёзном состоянии. Подозреваемый в нападении — 71-летний писатель, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Прошлогоднее лето в Северном полушарии было не только самым жарким с начала ведения современных метеонаблюдений, но и за последние 2000 лет, показало исследование годичных колец деревьев.

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