Политика
Премьер-министр Малайзии посетит Узбекистан
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прибывает в Узбекистан с официальным визитом. Помимо Ташкента, он посетит Самарканд и Бухару.
Экономика
Хокимият Ташкента проверит яркость всех светодиодных (LED) экранов
Хокимият Ташкента сообщил, что в связи с жалобами горожан в ближайшие два месяца проверит уровень яркости всех рекламных LED-экранов в городе. Предварительное изучение показало, что яркость более 90% экранов превышает норму. Нарушителей норм планируют отключать от электричества.
«Узбекнефтегаз» и «Газпром нефть» запустили Центр управления бурением. Что даст проект?
«Узбекнефтегаз» при поддержке российской «Газпром нефти» открыл Центр управления бурением, который позволяет сократить продолжительность бурения скважин на 45% и снизить стоимость их строительства на 35%. Компания заключила с поставщиком два контракта на 4,45 млн и 243,3 тысячи долларов.
«Были случаи». Министр энергетики — о пересмотре соглашений с инвесторами в нефтегазовой отрасли
Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов ответил на вопросы касательно пересмотра соглашений с инвесторами в нефтегазовой сфере. По его словам, в некоторых случаях на инвесторов возлагались дополнительные обязательства, но они не раскрывались из-за рисков ухудшения инвестклимата.
Узбекистан планирует импортировать свыше 1 млн тонн угля из Афганистана
Узбекистан намерен импортировать более 1 млн тонн угля из Афганистана, а также начать строительные работы в медресе имама Аль-Бухари в Мазари-Шарифе, проработку ТЭО проекта Трансафганской железной дороги и реализовать другие проекты, сообщил МИД Афганистана.
Узбекистанцы в апреле наиболее сильно ощутили повышение цен на топливо и лекарства — опрос ЦБ
В апреле ощущаемая населением Узбекистана инфляция увеличилась до 13,7%, сообщает ЦБ. Стало больше респондентов, которые сообщили о резком росте цен на лекарства. В разрезе регионов этот показатель наиболее высоким остаётся в Ташкенте.
Общество
Как защитить свои интересы при покупке недвижимости. Рекомендации экспертов
При заключении договора о покупке недвижимости граждане могут подписаться на невыгодные условия или стать жертвами мошенников. В рамках выставки «Недвижимость CaEX 2024» эксперты рассказали, на что обращать внимание при подписании договора и как в других странах страхуют покупателей и госбюджет.
Хокимият Ташкента объявил о ремонте и реконструкции десятков перекрёстков. Список
Хокимият Ташкента анонсировал начало «масштабных работ» по ремонту и реконструкции 32 перекрёстков и 17 улиц. Сообщается, что работа будет впервые вестись с применением нового покрытия — щебёночно-мастичного асфальтобетона.
Представительство ЮНИСЕФ возглавила Рехина Мария Кастижио
Главой представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Узбекистане стала Рехина Мария Кастижио. До этого она возглавляла представительства фонда в Хорватии и Парагвае.
Открыт набор на образовательную программу Wildlife Photographer of the Year Academy
Открылся набор на бесплатную образовательную программу Wildlife Photographer of the Year Academy. Она адресована подросткам от 15 до 17 лет, которые увлекаются фотографией и любят природу. Программа предусматривает мастер-классы фотожурналиста Клауса Нигге и итоговую выставку участников в Ташкенте.
В нукусской библиотеке для слепых выявлено хищение бюджетных средств
Сотрудники Генпрокуратуры выявили приписки при подрядных работах в специализированной библиотеке для слепых в Нукусе, из-за чего произошло хищение свыше 530 млн сумов. Также сообщается о присвоении средств, выделенных на покупку принтеров Брайля и студию звукозаписи.
Серию фильмов «Живая история» создадут в Узбекистане
В Узбекистане создадут серию фильмов «Живая история», которая охватит период от древнейших времён до недавней истории страны. «Если мы хотим прославить нашу историю, поднять национальную гордость народа, мы должны делать это прежде всего с помощью кино», — заявил президент.
Культура
Памятник народному артисту Батыру Закирову открыли в Ташкенте
Памятник народному артисту Узбекистана Батыру Закирову открыли в Ташкенте на одноимённой улице. В церемонии приняли участие президент Шавкат Мирзиёев и Фаррух Закиров. Президент анонсировал учреждение мемориального музея певца, международного конкурса эстрадного искусства и стипендии его имени.
Мир
Премьер Словакии находится в стабильном, но серьёзном состоянии после покушения — Reuters
Премьер Словакии Роберт Фицо, на которого совершили покушение, после операции находится в стабильном, но серьёзном состоянии. Подозреваемый в нападении — 71-летний писатель, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.
Лето 2023 года было самым жарким за 2000 лет — исследование
Прошлогоднее лето в Северном полушарии было не только самым жарким с начала ведения современных метеонаблюдений, но и за последние 2000 лет, показало исследование годичных колец деревьев.
Спасибо, что читаете нас!