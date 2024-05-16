Нефтегазовая компания «Узбекнефтегаз» ввела в эксплуатацию Центр управления бурением, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

В церемонии запуска, которая состоялась 15 мая, приняли участие министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов, председатель «Узбекнефтегаза» Баходир Сиддиков и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

В «Узбекнефтегазе» заявили, что центр открыт в рамках выполнения поручений президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.





По данным «Узбекнефтегаза», создание централизованного организационно-цифрового управления позволяет компании сократить продолжительность бурения скважин на 45% и снизить стоимость их строительства на 35%. Отмечается, что на строительстве каждой скважины можно будет сэкономить от проектной стоимости от 4 млрд до 10 млрд сумов.

В ходе церемонии открытия установлен телемост с Центром управления строительством скважин, расположенном в российском городе Муравленко, который обеспечивает дистанционное инженерное сопровождение процессов ускоренного бурения, и скважиной №326 месторождения «Денгизкуль».

Российские специалисты рассказали о своей работе и достигнутых результатах при бурении скважины №326 в месторождении «Денгизкуль».

Среди задач Центра управления бурением — мониторинг процессов бурения в режиме реального времени. Данные об основных параметрах режимов бурения передаются с каждой установки на сервер компании в головном офисе. Затем с помощью программного обеспечения данные отображаются на экране в виде параметров и диаграмм.





«Благодаря цифровизации буровых работ, современным технологиям и дистанционным системам мониторинга специалисты Центра смогут оперативно выявлять и предотвращать возможные аварии и несчастные случаи», — отметили в компании.

Центр в круглосуточном режиме контролирует процесс бурения 23 установок на месторождениях «Денгизкуль», «Зеварда», «Янги Тегирмон», «Шуртан», «Нижний Восточный Бердак» и «Нижний Сургил», расположенных в отдалённых районах Узбекистана.

«У нас ещё большие планы. Я бы хотел отметить, что это сотрудничество будет не только на территории Узбекистана, здесь присутствуют наши соседи (делегация из Афганистана — ред.), мы надеемся вместе выходить в соседние страны и внедрять эти технологии», — заявил министр энергетики.





Глава «Узбекнефтегаза» Баходир Сиддиков сообщил, что на следующих этапах компания планирует внедрить и другие программные комплексы «Газпром нефти», в том числе создать Управление капитальными ремонтами, Управление по минимизации травматизма и другие.

Во сколько это обошлось?

Согласно данным портала государственных закупок, которые изучила «Газета.uz», 22 августа 2023 года «Узбекнефтегаз» подписал с компанией «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» контракт на оказание консультационных услуг, направленных на оптимизацию бурения скважин, осуществляемого буровым подрядчиком на месторождениях.

Стоимость услуги составила фиксированные 22,2 млн рублей (243,3 тысячи долларов / 3,07 млрд сумов по курсу на момент публикации) на каждую скважину, а также бонусное вознаграждение за каждые сутки сокращения срока бурения скважины, рассчитываемое путём умножения ставки в 600 тысяч рублей на разницу в сутках между базовым сроком (около 6500 долларов) 88 дней, но может быть больше в некоторых случаях) и фактическим, но не менее 50 суток.





Например, в рамках проекта на месторождении «Шуртан», как сообщается, вместо планируемых 88 суток бурение составило 58 суток (разница в 30 суток). Исходя из расчётов, бонусное вознаграждение составит 18 млн рублей (или 30 млн рублей, если учитывать, что разница должна быть не менее 50 суток по договору).

Перед началом оказания услуг «Узбекнефтегаз» по договору должен предоставить «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» информацию и документацию о проекте, пластовую справку, структурные карты по кровле верхнего ангидрида, карты газонасыщенных толщин пласта и другие.

Второй договор был подписан 21 ноября 2023 года за оказание услуг по созданию операционного ритма Центра управления бурением / Центра управления строительством скважин. Стоимость услуг по договору — 406,8 млн рублей без учёта НДС (4,45 млн долларов / 56,36 млрд сумов), в том числе гарантированный объём услуг на 273,47 млн рублей (около 3 млн долларов) и негарантированный в 133,37 млн рублей.

«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» — дочернее общество «Газпром нефти». Компания реализует добычу нефти и газа на 37 месторождениях в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах России. В 2014 году Евросоюз ввёл санкции в отношении российских нефтяных компаний, в том числе против «Газпром нефти».

По итогам 2023 года чистая прибыль «Узбекнефтегаза» сократилась более чем в два раза — до 611,6 млрд сумов, а за последние три года показатель упал в пять раз. «Газета.uz» ранее писала, что «Узбекнефтегаз» инвестирует сотни миллионов долларов в увеличение добычи газа, но его производство падает с каждым годом.