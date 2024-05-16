Лето 2023 года в Северном полушарии было самым жарким за последние два тысячелетия, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature. При этом учёные предупреждают, что предстоящее лето может быть ещё жарче — во многом из-за антропогенного изменения климата, усугубляемого явлением Эль-Ниньо.

Ранее метеорологи признали 2023 год самым жарким с 1850 года, когда начали вестись документально зафиксированные наблюдения за климатом планеты. Чтобы установить данные о температуре Земли за последние 2000 лет, исследователи объединили инструментальные измерения и реконструкции климата.

Они обнаружили, что экстремально тёплое лето прошлого года не только побило современные рекорды, но и превзошло самое тёплое лето 246 года более чем на 0,5 градуса Цельсия, а также было почти на 4 градуса Цельсия теплее самого холодного — в 536 году.

«Если вы взглянете на длительный период истории, вы увидите, насколько драматичным является текущее глобальное потепление, — отметил Ульф Бюнтген, соавтор исследования из Кембриджского университета (Британия). — 2023 год был исключительно жарким, и эта тенденция сохранится, если мы резко не сократим выбросы парниковых газов».

Авторы исследования ограничили свой анализ участками суши между 30-й параллелью северной широты и Северным полюсом, так как именно там находится большинство старейших метеорологических станций мира. Они реконструировали исторические климатические условия в этой зоне, изучив тысячи годичных колец деревьев из девяти регионов Северного полушария. Погодные условия влияют на то, как деревья формируют слои древесины в своих стволах, поэтому годичные кольца содержат информацию о прошлых температурах.

Учёные выявили несоответствие между реконструкциями с использованием годичных колец и инструментальными измерениями во второй половине 19 века, подняв вопрос, насколько точными были показания старых термометров.

Годичные кольца также показали учёным, что большинство периодов похолодания за последние 2000 лет наступали после крупных извержений вулканов, которые выбросили огромное количество аэрозолей в стратосферу и вызвали быстрое охлаждение поверхности.

Большую часть самых тёплых периодов учёные связывают с действием Эль-Ниньо, которое нарушает погодные условия во всем мире и обычно приводит к повышению летних температур в Северном полушарии. Первые упоминания о явлении отмечены рыбаками ещё в 17 веке, однако в кольцах деревьев оно оставило следы гораздо раньше.

Однако за последние 60 лет глобальное потепление, вызванное выбросами парниковых газов, привело к усилению Эль-Ниньо, что, в свою очередь, привело к более жаркому лету. Ожидается, что текущее Эль-Ниньо продолжится до начала лета 2024 года, поэтому с большой вероятностью этим летом вновь будут установлены температурные рекорды.

«Это правда, что климат постоянно меняется, но потепление в 2023 году, вызванное парниковыми газами, дополнительно усиливалось условиями Эль-Ниньо, поэтому в итоге мы получим более длинные и сильные волны тепла и длительные периоды засухи», — сказал Ян Эспер, ведущий автор исследования и профессор географии климата в Университете Иоганна Гутенберга (Германия).

Исследователи отмечают, что, хотя их результаты являются надёжными для Северного полушария, сложно получить глобальные средние показатели за тот же период, поскольку данные по Южному полушарию скудны. Южное полушарие также по-разному реагирует на изменение климата, поскольку оно гораздо более покрыто океаном, чем Северное.