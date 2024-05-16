В специализированной библиотеке для слепых в Нукусе расхищены бюджетные средства, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Рабочая группа во главе с заместителем генпрокурора Шерзода Тухтабаева провела изучение подрядных работ на сумму 10,4 млрд сумов по реконструкции и оснащению административного здания библиотеки и установила, что работы на сумму 530,4 млн сумов фактически не выполнялись, но были приписаны в отчёты, за счёт чего произошло хищение средств.





«В связи с присвоением 90 млн сумов на 2 принтера Брайля и 50 млн сумов на 1 студию звукозаписи, выделенных на оснащение библиотеки, ограничена возможность обеспечения людей с нарушениями зрения необходимой литературой и аудиоматериалами на каракалпакском языке», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путём присвоения или растраты в особо крупном размере) и части 1 статьи 209 (должностной подлог) Уголовного кодекса.