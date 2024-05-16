В ближайшие два месяца хокимият Ташкента намерен привести уровень яркости всех рекламных светодиодных (LED) экранов в норму. Об этом сообщил руководитель проектного офиса «Наружная реклама» Департамента цифрового развития при столичной администрации Алихан Ахмаджонов.

Многие водители и жители столицы, а также гости города жалуются, что свет от LED-экранов в темноте слепит глаза и вызывает дискомфорт. В ответ на жалобы хокимият закупил дистанционные яркомеры и начал проверку яркости экранов, сказал он.

Предварительное изучение показало, что более 90% экранов в городе имеют яркость выше нормы, которая составляет не более 100 канделов (кд) на 1 кв. м.

«Уровень яркости отдельных LED-экранов в тёмное время суток в 50 раз превышает норму», — отметил руководитель проектного офиса.

Алихан Ахмаджонов добавил, что за нарушение нормы по яркости экранов ответственность не предусмотрена. Однако рассматривается вопрос отключения от электричества экранов предпринимателей, не соблюдающих требование по яркости.

Ранее в интервью «Газете.uz» Алихан Ахмаджонов рассказывал, что после жалоб граждан на яркость экранов департамент просит владельцев рекламы снизить её. Однако до этого яркость определялась визуально, поэтому планировалось приобрести дистанционные яркомеры.

Видео