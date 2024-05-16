Делегация из Узбекистана во главе с министром транспорта Илхомом Махкамовым 12 мая посетила Афганистан и провела переговоры с министром иностранных дел Амиром Ханом Муттаки, сообщает афганский МИД.

По данным министерства, глава Минтранса сказал, что на этот раз его «сопровождает сильная техническая команда из частного сектора, сферы железных дорог, геологии и горнодобывающей промышленности». Илхом Махкамов добавил, что президент Шавкат Мирзиёев и правительство Узбекистана «уделяют Афганистану серьёзное внимание и поддерживают идею, направленную на то, чтобы сделать Афганистан транзитным узлом в регионе», говорится в сообщении.

Министр транспорта сообщил, что приехал с командой инженеров для практической разработки технико-экономического обоснования проекта железной дороги «Узбекистан — Афганистан — Пакистан». Через несколько недель ожидается визит в Афганистан ещё одной узбекистанской делегации с оборудованием для строительства афганской железной дороги.

Более того, техническая группа геологии и горнодобывающей промышленности из Узбекистана проведёт встречи с должностными лицами Министерства горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана для разведки и добычи нефти и газа, отмечает МИД.

Илхом Махкамов, как отмечается, выразил готовность обеспечить круглосуточное таможенное и пограничное обслуживание между Афганистаном и Узбекистаном, а также напомнил о снижении транспортных и транзитных тарифов.





Амир Хан Муттаки сказал, что прогресс в упрощении выдачи виз афганским бизнесменам и водителям «является хорошим шагом вперёд», добавив, что необходимо расширить выдачу виз для образовательных, медицинских и туристических целей для афганцев.

Специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев сообщил, что в Узбекистане работают над выдачей долгосрочных виз для бизнесменов и водителей из Афганистана, а также над визами для образования, медицины и туризма.

По данным МИД, он отметил, что в ближайшее время в Кабул прибудет техническая группа для закупки более 1 млн тонн угля. Также планируется прибытие инженеров, чтобы начать строительные работы медресе имама Аль-Бухари в Мазари-Шарифе.

Спецпредставитель президента сообщил, что Узбекистан готов работать совместно с Министерством информации и культуры Афганистана в строительстве и реконструкции исторических мест и святынь.

Делегация также провела встречи с заместителем премьер-министра по политическим вопросам Афганистана Мавлави Абдул Кабиром и другими официальными лицами этой страны.

Напомним, что добычу угля в Узбекистане планируется довести до 8 млн тонн в текущем году (в прошлом году она составила 6,5 млн тонн) и 10 млн тонн в следующем. Планы были представлены президенту 13 мая. Он поручил внедрить международные стандарты в отрасли, повысить качество угля и ускорить инвестиционные проекты.

В марте глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов провёл в Кабуле переговоры с руководством Афганистана. Они затронули вопросы развития торговли, транзита, инвестиций в Афганистан, сотрудничества в использовании водных ресурсов и другие (+фото).