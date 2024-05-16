В Узбекистане реализуют проект по созданию серии фильмов «Живая история», разработанный по инициативе президента, сообщила пресс-служба главы государства.

В четверг Шавкат Мирзиёев посетил Дворец кино (бывший кинотеатр «Панорамный»), куда был перенесён Музей киноискусства Узбекистана, основанный в 1972 году.

На состоявшейся здесь встрече говорилось, что проект «Живая история» — это стратегическая программа, рассчитанная на 2024−2030 годы и охватывающая обширный период от древнейших времён до недавней истории страны.





Тематика создаваемых фильмов будет разнообразной и широкой. В частности, будут произведены фильмы о национальном герое Шираке, жившем в VI веке до н. э., легендарном государственном деятеле Алп Эр Тонга, о полководце Амире Темуре и династии Темуридов, до сих пор недостаточно изученных Шейбанидах, каракалпакском поэте Ажиниязе, великих учёных, борцах за национальную независимость и знаменитых деятелях культуры.

В проекте наряду с отечественными кинематографистами будут участвовать партнёры из таких стран, как Испания, Германия, Венгрия, Россия, Беларусь, Турция, Япония, Китай, Корея, Индия, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Таджикистан.

«Для реализации этой программы и идей потребуется значительное финансирование и сотни талантливых специалистов. Несмотря на все трудности, мы решим финансовые вопросы этого грандиозного исторического проекта. Потому что эта программа даст мощный импульс глубокому пониманию нашего славного прошлого, на основе которого мы смело будем идти в будущее, воспитанию настоящих патриотов и строительству фундамента Третьего Ренессанса», — отметил Шавкат Мирзиёев.





«Если мы хотим прославить нашу историю на весь мир, поднять национальную гордость нашего народа, то мы должны делать это прежде всего с помощью кино», — сказал также президент.