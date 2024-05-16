Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого накануне совершили покушение, остаётся в стабильном, но серьёзном состоянии, сообщает Reuters со ссылкой на директора больницы, в которой находится политик.

Вечером 15 мая главу правительства прооперировали, операция длилась пять часов. По уточнённым данным, в Фицо выстрелили пять раз: одна пуля прошла через живот, ещё одна попала в один из суставов.

Покушение на премьера произошло в городе Гандлове, где проходило выездное заседание правительства Словакии. Неизвестный мужчина выстрелил в Фицо, когда тот вышел из здания, чтобы поздороваться с толпой ожидавших его граждан.

После срочной госпитализации Фицо перевезли на вертолёте в больницу в региональном центре Банска-Быстрица, так как его состояние было слишком тяжёлым для транспортировки в столицу — Братиславу.

Словацкие СМИ сообщили, что стрелявшему в Фицо человеку 71 год, ранее он работал охранником торгового центра и является автором трёх поэтических сборников и членом Союза писателей. По данным издания tvnoviny.sk, нападавший — 71-летний уроженец города Левице, писатель Юрай Цинтула. Новостной портал Aktuality со ссылкой на сына задержанного сообщило, что у его отца есть лицензия на владение оружием.

По информации tvnoviny.sk, полиция предъявила подозреваемому обвинение в покушении на убийство, ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения.

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что нападение было «политически мотивированным». Reuters отмечает, что в недатированном видео, опубликованном в Facebook, подозреваемый говорит: «Я не согласен с политикой правительства. СМИ ликвидируют, почему RTVS (Радио и телевидение Словакии) подвергается нападкам?» Агентство подтвердило, что человек на видео похож на мужчину, задержанного после стрельбы.

Покушение на Фицо стало первой крупной попыткой убийства европейского политика за более чем 20 лет, уточняет Reuters. С осуждением нападения выступили представители ЕС, США и других стран.