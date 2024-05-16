Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим 17−19 мая по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева посетит страну с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

В первый день визита в Ташкенте пройдут мероприятия и переговоры на высшем уровне. Ожидается обсуждение вопросов развития политического диалога и расширения культурно-гуманитарного обмена, продвижения программ и проектов кооперации в сферах торговли, инноваций, энергетики, нефтехимии, промышленности, электротехники и электроники, сельского хозяйства и других отраслях. Кроме того, состоится обмен мнениями по актуальной международной повестке.

Затем глава правительства Малайзии посетит Самарканд и Бухару, где ознакомится с культурно-историческим и духовным наследием Узбекистана и примет участие в совместном бизнес-форуме.