В Узбекистане впервые стартует бесплатная образовательная программа Wildlife Photographer of the Year Academy от лондонского Музея естественной истории (The Natural History Museum in London). Она адресована подросткам от 15 до 17 лет, которые увлекаются фотографией и любят природу.

Об открытии набора участников объявила креативная организация moc, которая совместно с Британским советом является организатором программы в стране. Заявки принимаются онлайн по ссылке до 25 мая включительно. Результаты отбора будут объявлены 17 июня.

The WPY Academy — это подростковая программа конкурса Wildlife Photographer of the Year, который ежегодно проводит Музей естественной истории в Лондоне. Её цель — собрать истории молодых людей об их взаимоотношениях с природой и окружающей средой, рассказанные через фотографии.

Программа, которая пройдёт в Ташкенте с 25 по 29 июня, предусматривает пятидневные мастер-классы под руководством опытного фотожурналиста, лауреата многочисленных международных премий Клауса Нигге.

Клаус Нигге. Фото предоставлено moc.

Они включают в себя наблюдение за природой, полевую съёмку, сторителлинг через фотографию, обработку и структуризацию изображений, а также выезды на природу. Прошедшие отбор участники получат возможность овладеть не только техническими аспектами фотографии, но и исследовать этические основы работы фотографа в дикой природе.

«Фотография служит важным инструментом для повышения общественной осведомлённости о последствиях человеческой деятельности, о загрязнении и изменении климата. Участники программы научатся передавать через свои работы размышления на тему сохранения дикой природы, вдохновляя зрителей бережно относиться к уязвимым видам и ландшафтам», — отмечают в moc.

В сентябре этого года в Ташкенте в рамках программы пройдёт выставка, на которой будут представлены работы участников, созданные во время обучения.