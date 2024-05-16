Хокимият Ташкента 15 мая объявил о начале «масштабных работ» по ремонту и реконструкции перекрёстков и улиц, часть из которых является продолжением 36 транспортных коридоров столицы.
Основная часть работ будет реализована с мая по сентябрь — в период каникул в школах и вузах.
Работы будут вестись преимущественно в ночное время. «Мы будем максимально стараться создавать условия для пешеходов и водителей Ташкента, чтобы они не чувствовали этой нагрузки», — говорится в сообщении.
Хокимият отмечает, что впервые работа будет происходить с применением нового покрытия — щебёночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА). Одновременно будут проаудированы подземные коммуникации.
Щебёночно-мастичный асфальтобетон отличается высоким сопротивлением деформации при растяжении и прочностью при сдвиге и пригоден для загруженных дорог.
«В период работ неизбежны неудобства как для водителей, так и для пешеходов. Заранее приносим извинения и просим с пониманием отнестись к ситуации, так как эти кратковременные трудности — путь к долгосрочному удобству», — заявили в столичной администрации.
«Газете.uz» в хокимияте уточнили, что где-то будет вестись реконструкция, где-то — капремонт.
Напомним, в проекте госпрограммы 2024 года была предусмотрена реконструкция восьми основных транспортных коридоров протяжённостью 29 км (охватывает 83 перекрёстка и 41 пешеходный переход) «для обеспечения приоритета автобусного движения и безопасности пешеходов».
Перечень перекрёстков и улиц
Перекрёстки:
- проспект Бунёдкор — Катартал-2
- Шота Руставели — Чупонота
- Шота Руставели — Бабур
- Чупонота — Богибустон
- Чупонота — Саъдий Сирожиддинов
- Чупонота — Арнасай
- Чупонота — Чиланзар
- Чупонота — Катартал
- Амир Темур — Азия
- Амир Темур — Богишамол
- Амир Темур — Ифтихор
- Амир Темур — Шахристан
- Мирзо Улугбека — Паркент
- Мирзо Улугбека — Махтумкули
- Мукими — Катартал
- Мукими — Чиланзар
- Мукими — Арнасай
- Мукими — Шахджахан
- Махтумкули — МКАД
- Махтумкули — Садыка Азимова
- Махтумкули — Яхъё Гулямова
- Махтумкули — Шахрисабз
- Нурафшан — Сагбон
- Нурафшан — Фараби
- Нурафшан — Беруни
- Нурафшан — Корасарой
- МКАД — Сарикул
- Янги Сергели — Чоштепа
- Сагбон — Фараби — Сакчимон
- Гавхар — Домбрабад
- Муминов — Дурмон йули
- Шифокорлар — Фараби
Улицы:
- Бабура
- Фурката
- Лутфи
- Шота Руставели
- Бешкайрагоч
- Феруза
- Юзработ
- Сакчимон
- Лайлитугон
- Заркайнар
- МКАД
- Осиё
- Карасарой
- Сагбон
- Шахрисабз
- Паркент
- от Пахлавона Махмуда до Чкалова