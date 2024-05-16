Хокимият Ташкента 15 мая объявил о начале «масштабных работ» по ремонту и реконструкции перекрёстков и улиц, часть из которых является продолжением 36 транспортных коридоров столицы.

Основная часть работ будет реализована с мая по сентябрь — в период каникул в школах и вузах.

Работы будут вестись преимущественно в ночное время. «Мы будем максимально стараться создавать условия для пешеходов и водителей Ташкента, чтобы они не чувствовали этой нагрузки», — говорится в сообщении.

Хокимият отмечает, что впервые работа будет происходить с применением нового покрытия — щебёночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА). Одновременно будут проаудированы подземные коммуникации.

Щебёночно-мастичный асфальтобетон отличается высоким сопротивлением деформации при растяжении и прочностью при сдвиге и пригоден для загруженных дорог.

«В период работ неизбежны неудобства как для водителей, так и для пешеходов. Заранее приносим извинения и просим с пониманием отнестись к ситуации, так как эти кратковременные трудности — путь к долгосрочному удобству», — заявили в столичной администрации.

«Газете.uz» в хокимияте уточнили, что где-то будет вестись реконструкция, где-то — капремонт.

Напомним, в проекте госпрограммы 2024 года была предусмотрена реконструкция восьми основных транспортных коридоров протяжённостью 29 км (охватывает 83 перекрёстка и 41 пешеходный переход) «для обеспечения приоритета автобусного движения и безопасности пешеходов».

Перечень перекрёстков и улиц

Перекрёстки:

проспект Бунёдкор — Катартал-2 Шота Руставели — Чупонота Шота Руставели — Бабур Чупонота — Богибустон Чупонота — Саъдий Сирожиддинов Чупонота — Арнасай Чупонота — Чиланзар Чупонота — Катартал Амир Темур — Азия Амир Темур — Богишамол Амир Темур — Ифтихор Амир Темур — Шахристан Мирзо Улугбека — Паркент Мирзо Улугбека — Махтумкули Мукими — Катартал Мукими — Чиланзар Мукими — Арнасай Мукими — Шахджахан Махтумкули — МКАД Махтумкули — Садыка Азимова Махтумкули — Яхъё Гулямова Махтумкули — Шахрисабз Нурафшан — Сагбон Нурафшан — Фараби Нурафшан — Беруни Нурафшан — Корасарой МКАД — Сарикул Янги Сергели — Чоштепа Сагбон — Фараби — Сакчимон Гавхар — Домбрабад Муминов — Дурмон йули Шифокорлар — Фараби

Улицы: