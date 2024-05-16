Хокимият Ташкента 15 мая объявил о начале «масштабных работ» по ремонту и реконструкции перекрёстков и улиц, часть из которых является продолжением 36 транспортных коридоров столицы.

Основная часть работ будет реализована с мая по сентябрь — в период каникул в школах и вузах.

Работы будут вестись преимущественно в ночное время. «Мы будем максимально стараться создавать условия для пешеходов и водителей Ташкента, чтобы они не чувствовали этой нагрузки», — говорится в сообщении.

Хокимият отмечает, что впервые работа будет происходить с применением нового покрытия — щебёночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА). Одновременно будут проаудированы подземные коммуникации.

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Щебёночно-мастичный асфальтобетон отличается высоким сопротивлением деформации при растяжении и прочностью при сдвиге и пригоден для загруженных дорог.

«В период работ неизбежны неудобства как для водителей, так и для пешеходов. Заранее приносим извинения и просим с пониманием отнестись к ситуации, так как эти кратковременные трудности — путь к долгосрочному удобству», — заявили в столичной администрации.

«Газете.uz» в хокимияте уточнили, что где-то будет вестись реконструкция, где-то — капремонт.

Напомним, в проекте госпрограммы 2024 года была предусмотрена реконструкция восьми основных транспортных коридоров протяжённостью 29 км (охватывает 83 перекрёстка и 41 пешеходный переход) «для обеспечения приоритета автобусного движения и безопасности пешеходов».

Перечень перекрёстков и улиц

Перекрёстки:

  1. проспект Бунёдкор — Катартал-2
  2. Шота Руставели — Чупонота
  3. Шота Руставели — Бабур
  4. Чупонота — Богибустон
  5. Чупонота — Саъдий Сирожиддинов
  6. Чупонота — Арнасай
  7. Чупонота — Чиланзар
  8. Чупонота — Катартал
  9. Амир Темур — Азия
  10. Амир Темур — Богишамол
  11. Амир Темур — Ифтихор
  12. Амир Темур — Шахристан
  13. Мирзо Улугбека — Паркент
  14. Мирзо Улугбека — Махтумкули
  15. Мукими — Катартал
  16. Мукими — Чиланзар
  17. Мукими — Арнасай
  18. Мукими — Шахджахан
  19. Махтумкули — МКАД
  20. Махтумкули — Садыка Азимова
  21. Махтумкули — Яхъё Гулямова
  22. Махтумкули — Шахрисабз
  23. Нурафшан — Сагбон
  24. Нурафшан — Фараби
  25. Нурафшан — Беруни
  26. Нурафшан — Корасарой
  27. МКАД — Сарикул
  28. Янги Сергели — Чоштепа
  29. Сагбон — Фараби — Сакчимон
  30. Гавхар — Домбрабад
  31. Муминов — Дурмон йули
  32. Шифокорлар — Фараби

Улицы:

  1. Бабура
  2. Фурката
  3. Лутфи
  4. Шота Руставели
  5. Бешкайрагоч
  6. Феруза
  7. Юзработ
  8. Сакчимон
  9. Лайлитугон
  10. Заркайнар
  11. МКАД
  12. Осиё
  13. Карасарой
  14. Сагбон
  15. Шахрисабз
  16. Паркент
  17. от Пахлавона Махмуда до Чкалова