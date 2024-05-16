Рехина Мария Кастижио приступила к исполнению обязанностей в качестве главы представительства Детского фонда Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) в Узбекистане. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе представительства.

До этого назначения Рехина Мария Кастижио работала главой представительства ЮНИСЕФ в Хорватии и возглавляла представительство ЮНИСЕФ в Парагвае.

Она начала работу в ЮНИСЕФ в 2016 году. Ранее была директором ЮНЭЙДС (Объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИДу) в Боливии, Эквадоре и Перу, руководителем отдела партнёрства с частным сектором ЮНЭЙДС в Швейцарии и ответственным лицом по экономическим и социальным вопросам в исполнительном аппарате генерального секретаря ООН Кофи Аннана в США.

Рехина Мария Кастижио изучала экономику и международные отношения в Университете Западного Вашингтона в штате Вашингтон, США, и получила степень магистра в области государственного управления и международных отношений в Университете Нотр-Дам в Индиане, США.

Предыдущим главой представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане был Мунир Мамедзаде. «Газета.uz» публиковала интервью с ним перед тем, как он завершил миссию в стране.