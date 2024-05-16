Ощущаемая населением Узбекистана инфляция в апреле выросла до 13,7% (+1 п. п.), следует из данных Центрального банка Узбекистана. Это на 5,6% выше официального уровня инфляции (8%).





По данным регулятора, продолжается снижаться доля респондентов (в марте с 51% до 43%, в апреле — до 38%), которые заявили о резком подорожании бензина и топлива, но эта продукция всё ещё остаётся на первом месте по росту цен.

На второе место по росту цен, согласно опрошенным, поднялись лекарства (которые подорожали после отмены льгот по НДС) — так ответили 36% респондентов (в марте было 24%).

28% (29%) опрошенных отметили рост цен на мясо и молоко, 27% (33%) — на фрукты и овощи, 26% (24%) — на строительные материалы, 24% (18%) — на сахар и кондитерские изделия, 21% (15%) — медицинские услуги, 21 (26%) — проезд и перевозку, 21% (22%) — на рис.





В разрезе регионов ощущаемый уровень инфляции в прошлом месяце снова был выше всего в Ташкенте — 17,4% (в марте — 17,2%), а также в Наманганской области — 15% (11,5%), Бухарской области — 14,9% (13,1%). Меньше всего рост цен ощутили жители Каракалпакстана — 9,9% (9,1%), Джизакской области — 10,9% (10,1%) и Самркандской области — 11,8% (11,1%).





Каждый третий житель Ташкента заявил, что ощущает инфляцию на уровне 21% (в марте об этом говорили 29% респондентов).

Ощущаемый уровень инфляции у жителей с доходом выше 15 млн сумов в месяц снизился с 19,3% до 17,7%, с доходом 10−15 млн сумов — с 17,1% до 16,4%. У опрошенных с доходом 7−10 млн сумов и ниже показатель увеличился. Люди без доходов ощутили инфляцию на 13,3% (без изменений).

Ранее Центробанк сообщал, что у жителей Узбекистана при прогнозе годовой инфляции резко возросли опасения по поводу подорожания коммунальных услуг. Бизнес также отметил этот фактор, но его пока по-прежнему больше беспокоит влияние курсовых изменений на инфляцию.

Справка: Официально публикуемый уровень инфляции отражает изменение общего уровня цен всех товаров и услуг в корзине индекса потребительских цен, формируемой на основе спроса большого количества домохозяйств. Личная (ощущаемая) инфляция формируется на основе изменения цен потребляемых товаров и услуг в повседневной жизни человека или семьи. Если цена товара, который покупается регулярно, повышается, это вызывает большее ощущение роста цен, чем если повышается цена товара, который покупается редко (подробнее).