Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в интервью телеканалу Uzreport TV ответил на вопросы касательно пересмотра долгосрочных соглашений с инвесторами в нефтегазовой сфере.

«Знаете, если это проекты, которые приносят выгоду обеим сторонам, думаю… Конечно, если меняется время и условия, были случаи, когда рассмотрели некоторые проекты и возложили дополнительные обязательства партнёрам, инвесторам. Возложение дополнительных обязательств — [например,] строительства какого-то дополнительного объекта, дополнительных вещей по тарифам и ценам с изменением [контракта]», — сказал министр энергетики.

По его словам, эти случаи не раскрывались из-за рисков ухудшения инвестиционной среды. «Чтобы не возникли вопросы, выполняем условия соглашения с учётом интересов каждой стороны. Но не будет заключаться ни одно соглашение, противоречащим интересам», — сказал министр.

Напомним, в июне 2019 года президент Шавкат Мирзиёев признал наличие долга Узбекистана перед российским «Лукойлом» в 600 млн долларов за газ и задался вопросом, почему при составлении соглашения о разделе продукции не были учтены национальные интересы.

Глава государства отмечал, Узбекистан на тот момент покупал у «Лукойла» газ для внутреннего рынка за 146 долларов за тысячу кубометров и продавал населению за 40 долларов. За счёт разницы в 100 долларов и образовался 600-миллионный долг.

Он также тогда отметил коррумпированность нефтегазовой сферы, сообщив, что за Устюртский газохимический комплекс некий чиновник получил 80 млн долларов. Напомним, что Южная Корея и Узбекистан начали реализацию проекта Устюртского газохимического комплекса (ГХК) в 2008 году и создали совместное предприятие Uz-Kor Gas Chemical, которое начало добычу газа в 2016 году. У компании «Узтрансгаз» (которая покупает газ у иностранных компаний по экспортной цене и реализует его на внутренний рынок по сниженным ценам) накопился долг перед Uz-Kor Gas Chemical на 1 млрд долларов за добытый газ.

В декабре 2022 года в послании парламенту и народу Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что в стране будет принята 10-летняя программа геологоразведочных работ в целях увеличения запасов газа.

В частности, сказал он, на плато Устюрт для разведочных работ на высокоперспективных глубоких слоях будут привлечены крупные зарубежные инвесторы, но с учётом национальных интересов Узбекистана, которые будут закреплены в законе.

«Все выданные лицензии на добычу газа будут пересмотрены, по неэффективно работающим предприятиям будут приняты соответствующие меры. Как вы сами видите, в мире энергетика превратилась в политику. В политику. Поэтому мы должны закрепить [национальные интересы в законе], чтобы подземные месторождения приносили выгоды следующие десять-двадцать лет», — подчеркнул президент.

Правительство Узбекистана в 2004 году подписало с «Лукойлом» соглашение о разделе продукции (СРП) по проектам «Кандым-Хаузак-Шады» (сроком на 35 лет, в 2014 году продлено ещё на 7 лет — до 2046 года) и «Юго-Западный Гиссар» (вступило в силу в 2007 году и рассчитано на 36 лет, до 2043 года).

С российским «Газпромом» подписаны СРП по месторождению «Шахпахты» (с 2004 года — на 15 лет, в 2018 году продлено на 5 лет) и «Джел» (подписано в 2018 году на 25 лет).

Ещё одно СРП подписано в апреле 2017 года по месторождению «Муcтакилликнинг 25 йиллиги» (М25) в Сурхандарьинской области — на 35 лет со строительством газохимического комплекса. Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов отмечал, что на геологоразведочные работы по этому проекту уйдёт не менее восьми лет.