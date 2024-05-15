Экономика

Миссия МВФ по итогам визита в Узбекистан рекомендовала ЦБ повысить основную ставку, если рост цен на энергоресурсы повлияет на базовую инфляцию и ожидания, установить потолок гарантий для проектов ГЧП, внедрить систему декларирования доходов и улучшить доступ к информации.

У жителей Узбекистана при прогнозе годовой инфляции резко возросли опасения по поводу подорожания коммунальных услуг, следует из мартовского опроса Центробанка. Бизнес также отметил этот фактор, но его пока по-прежнему больше беспокоит влияние курсовых изменений на инфляцию.

Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов сообщил, что присоединение Таджикистана к единой энергосистеме Центральной Азии ожидается до конца мая.

Президент Узбекистана принял председателя и генерального директора Coca Cola Джеймса Куинси. Обсуждались расширение инвестиций, увеличение номенклатуры продукции и подготовка кадров. В среду компания открыла четвёртый завод в стране. Открытие пятого ожидается в следующем году.

При определении новых тарифов на газ и электроэнергию в Узбекистане учтена компенсация части расходов, а также затраты по импорту природного газа, заявил министр энергетики. Социальные нормы пересматривать пока не планируется.

Общество

Мониторинг показал разные уровни доступности центров госуслуг Ташкента для граждан с инвалидностью. Почему в одном городе госуслуги оказывают по-разному? Колумнист «Газеты.uz» Дильмурад Юсупов считает, что проблему можно решить внедрением единых стандартов.

Азиатский женский форум прошёл в Самарканде 13−14 мая, на нем обсуждалось расширение экономических, социальных и политических прав и возможностей женщин. Глава Сената Узбекистана Танзила Нарбаева отметила, что активное участие женщин в экономике становится важным фактором её роста.

Медведь проник на территорию жилых домов и школы в Сариасийском районе Сурхандарьи и ранил сотрудника ОВД. Из-за угрозы жизням школьников животное было застрелено, сообщили в Минэкологии.

ОВД Андижана проверяет сообщения о возможном домогательстве замдиректора школы к шестиклассницам. Сообщается, что он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Узгидромет предупредил об ожидаемых 16−22 мая дождях с грозами. Возможно усиление ветра с пыльным поземком. В предгорных и горных районах есть опасность селе-паводковых явлений. Дожди могут вызвать подтопления территорий.

В Пастдаргомском районе Самаркандской области при рытье котлована для нового нежилого здания обрушился двухэтажный жилой дом на соседнем участке. Владелец дома сообщил, что неоднократно требовал прекратить работы. Он оценил ущерб в 300 тысяч долларов.

Спорт

Узбекистанский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов занял шестое место в турнире Superbet Rapid & Blitz Poland 2024 — первом этапе Большого шахматного тура и получил 11 тысяч долларов призовых. Победителем стал Магнус Карлсен.

Мир

В Белом доме обеспокоены, что Россия набирает обороты, чтобы изменить траекторию войны в Украине. Там ожидают, что ближайшие месяцы могут оказаться решающими для сторон, пишет New York Times.

На премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершено покушение — в него стреляли после заседания правительства. Политик находится в тяжёлом состоянии, нападавший был задержан.

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