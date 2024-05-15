Экономика
«Прогноз для экономики в целом позитивный, но сохраняются внутренние и внешние риски» — миссия МВФ
Миссия МВФ по итогам визита в Узбекистан рекомендовала ЦБ повысить основную ставку, если рост цен на энергоресурсы повлияет на базовую инфляцию и ожидания, установить потолок гарантий для проектов ГЧП, внедрить систему декларирования доходов и улучшить доступ к информации.
Инфляционные опасения узбекистанцев по поводу подорожания коммунальных услуг резко возросли
У жителей Узбекистана при прогнозе годовой инфляции резко возросли опасения по поводу подорожания коммунальных услуг, следует из мартовского опроса Центробанка. Бизнес также отметил этот фактор, но его пока по-прежнему больше беспокоит влияние курсовых изменений на инфляцию.
Таджикистан присоединится к единой энергосистеме Центральной Азии в этом месяце — глава Минэнерго
Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов сообщил, что присоединение Таджикистана к единой энергосистеме Центральной Азии ожидается до конца мая.
Президент принял главу Coca Cola и заявил о поддержке проектов компании
Президент Узбекистана принял председателя и генерального директора Coca Cola Джеймса Куинси. Обсуждались расширение инвестиций, увеличение номенклатуры продукции и подготовка кадров. В среду компания открыла четвёртый завод в стране. Открытие пятого ожидается в следующем году.
При повышении тарифов на газ и электроэнергию учтён импорт газа — министр энергетики
При определении новых тарифов на газ и электроэнергию в Узбекистане учтена компенсация части расходов, а также затраты по импорту природного газа, заявил министр энергетики. Социальные нормы пересматривать пока не планируется.
Общество
Колонка: Насколько доступны госуслуги людям с инвалидностью?
Мониторинг показал разные уровни доступности центров госуслуг Ташкента для граждан с инвалидностью. Почему в одном городе госуслуги оказывают по-разному? Колумнист «Газеты.uz» Дильмурад Юсупов считает, что проблему можно решить внедрением единых стандартов.
«Активное участие женщин в экономике становится важным фактором её роста» — Танзила Нарбаева
Азиатский женский форум прошёл в Самарканде 13−14 мая, на нем обсуждалось расширение экономических, социальных и политических прав и возможностей женщин. Глава Сената Узбекистана Танзила Нарбаева отметила, что активное участие женщин в экономике становится важным фактором её роста.
В Сурхандарье застрелили медведя, проникшего на территорию школы
Медведь проник на территорию жилых домов и школы в Сариасийском районе Сурхандарьи и ранил сотрудника ОВД. Из-за угрозы жизням школьников животное было застрелено, сообщили в Минэкологии.
Замдиректора школы в Андижане подозревается в домогательстве к шестиклассницам
ОВД Андижана проверяет сообщения о возможном домогательстве замдиректора школы к шестиклассницам. Сообщается, что он написал заявление об увольнении по собственному желанию.
16−22 мая ожидаются дожди с грозами, местами сильные
Узгидромет предупредил об ожидаемых 16−22 мая дождях с грозами. Возможно усиление ветра с пыльным поземком. В предгорных и горных районах есть опасность селе-паводковых явлений. Дожди могут вызвать подтопления территорий.
Двухэтажный дом обрушился в Самарканде при рытье котлована рядом (+видео)
В Пастдаргомском районе Самаркандской области при рытье котлована для нового нежилого здания обрушился двухэтажный жилой дом на соседнем участке. Владелец дома сообщил, что неоднократно требовал прекратить работы. Он оценил ущерб в 300 тысяч долларов.
Спорт
Шахматы: Нодирбек Абдусатторов занял шестое место на турнире в Варшаве
Узбекистанский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов занял шестое место в турнире Superbet Rapid & Blitz Poland 2024 — первом этапе Большого шахматного тура и получил 11 тысяч долларов призовых. Победителем стал Магнус Карлсен.
Мир
Ближайшие месяцы могут быть решающими в войне в Украине — NYT
В Белом доме обеспокоены, что Россия набирает обороты, чтобы изменить траекторию войны в Украине. Там ожидают, что ближайшие месяцы могут оказаться решающими для сторон, пишет New York Times.
В Словакии совершено покушение на премьер‑министра Роберта Фицо
На премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершено покушение — в него стреляли после заседания правительства. Политик находится в тяжёлом состоянии, нападавший был задержан.
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