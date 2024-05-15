По территории Узбекистана 16−22 мая временами пройдут дожди, в отдельных районах сильные, грозы. Экстренное оповещение об этом опубликовал Узгидромет.

Местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, возможен пыльный поземок.

В связи с ожидаемыми сильными дождями 16−22 мая по предгорным и горным районам Узбекистана:

в Кашкадарьинской области: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Кукдалинскому, Китабскому, Шахрисабзкому, Камашинскому, Гузарскому районам;

по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Кукдалинскому, Китабскому, Шахрисабзкому, Камашинскому, Гузарскому районам; в Сурхандарьинской области: по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому, Музрабатскому районам;

по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому, Музрабатскому районам; в Самаркандской области: по Ургутскому, Самаркандскому, Булунгурскому, Нурабадскому, Кушрабадскому, Каттагурганскому, Пайарыкскому, Джамбайскому, Иштыханскому районам;

по Ургутскому, Самаркандскому, Булунгурскому, Нурабадскому, Кушрабадскому, Каттагурганскому, Пайарыкскому, Джамбайскому, Иштыханскому районам; в Навоийской области: по Хатырчинскому, Навбахорскому, Нуратинскому, Канимехскому, Карманинскому районам;

по Хатырчинскому, Навбахорскому, Нуратинскому, Канимехскому, Карманинскому районам; в Джизакской области: по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому, Янгиабадскому районам;

по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому, Янгиабадскому районам; в Ташкентской области: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен и Алмалык;

по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен и Алмалык; в Наманганской области: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам;

по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам; в Ферганской области: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам;

по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам; в Андижанской области: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабад возможны селе-паводковые явления.

Граждан, живущих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей просят соблюдать меры предосторожности.

По территории Узбекистана в дождливые дни возможно скопление дождевой воды, что может привести к подтоплению территорий, отметили в Узгидромете.