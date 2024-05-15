В апреле инфляционные ожидания населения и бизнеса Узбекистана на следующие 12 месяцев резко выросли после 4-месячного снижения, следует из итогов опроса Центрального банка.

Ценовые ожидания населения в среднем по стране составили 14% (+1,2 процентных пункта к марту), предпринимателей — 13,3% (+1,1%).





Ташкент остался лидером по пессимистичным инфляционным ожиданиям. Жители столицы ожидают инфляцию на уровне 17,2% (+0,3%), предприниматели — 14,8 (0,4%).

Высокие темпы роста цен также ожидают жители Бухарской — 15,7% (+3,4%), Ферганской — 14,9% (+1,3%) и Сурхандарьинской областей — 14,7% (+2,2%).

Бизнес ожидает высокие темпы инфляции в Ташкентской — 14,5% (+1,7%), Сырдарьинской — 14,4% (+2%) и Джизакской областях — 13,9% (+2,4%).

Факторы инфляционных ожиданий населения.

В мартовских опросах главным фактором, который может повлиять на рост цен, респонденты среди населения указали подорожание коммунальных услуг — 55% (в марте — 42%).

Немного снизилась доля респондентов, которые считают, что на рост цен в следующие 12 месяцев повлияет изменение курса валюты — так думают 55% опрошенных (было 61%), монополии и искусственное повышение цен — 29% (35%), рост транспортных расходов — 29% (28%).

Факторы инфляционных ожиданий бизнеса.

У бизнеса пока главным фактором повышения цен остаётся изменение курса валюты — 60% (61%), но он также отметил подорожание коммунальных услуг — 54% (38%).

Предприниматели также указывают на высокую налоговую нагрузку — 31% (25%).





Инфляционные ожидания среди групп населения с доходом 10−15 млн сумов немного снизились — с 16,9% до 16,6%, с доходом выше 15 млн сумов — с 16,1% до 15,9%. В других группах с более низким уровнем доходов ожидания по росту цен выросли.

Ожидания по инфляции у населения без доходов составили 13,2% против 12% месяцем ранее, а у имеющих доход 3−4 млн сумов — 13,1% (12%), доход 2−3 млн сумов — выросли с 11,7% до 14,2%.

Инфляционные ожидания — предположения населения относительно роста цен в ближайшие месяцы и годы. Эти ожидания влияют на потребительское поведение людей. Желая поскорее приобрести то, что может подорожать, люди перестают откладывать покупки, совершают больше трат, меньше сберегают и чаще берут кредиты. В результате ожидаемая инфляция влияет на реальную. Под действием повышенного спроса цены начинают расти быстрее.

Долгосрочные инфляционные ожидания могут не расти, если люди считают всплеск инфляции временным, — подобная заякоренность инфляционных ожиданий основывается на доверии к политике ЦБ: когда бизнес и население считают, что денежно-кредитная политика вернёт инфляцию к цели, они меньше беспокоятся о росте цен в будущем.