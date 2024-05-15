Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 мая принял председателя и генерального директора компании Coca Cola Джеймса Куинси, сообщает пресс-служба президента.

Во встрече также участвовал Тунжай Озилхан, председатель Anadolu Group, в структуру которой входит эксклюзивный партнёр Coca Cola в Узбекистане — Coca Cola İçecek.

До настоящего времени в Узбекистане функционировали 3 завода Coca Cola — в Ташкенте, Ургенче и Наманганской области. В среду был запущен новый завод в Самаркандской области. В 2025 году в Наманганской области будет введён в строй пятый завод.





На встрече отмечалась «положительная динамика сотрудничества в пищевой отрасли, в том числе по внедрению „зелёных“ решений, энерго- и водосберегающих технологий», отмечается в сообщении. Говорилось о развитии инновационной и исследовательской деятельности, подготовке инженеров и специалистов отрасли.

Достигнуты договорённости о расширении инвестиционной программы, увеличении номенклатуры выпускаемой продукции, производстве материалов и комплектующих.

Шавкат Мирзиёев поручил принять отдельную «дорожную карту» по ускоренной реализации перспективных проектов, говорится в сообщении.

Coca Cola — одна из крупнейших компаний мира по производству безалкогольных напитков, имеющая более 200 брендов. Её деятельность охватывает рынки более 200 стран, где работают 950 предприятий.

СП Coca-Cola Bottlers Uzbekistan было открыто в марте 1994 года. В сентябре 2021 года компания была приватизирована. Государственную долю в 57,118% приобрела турецкая Coca-Cola İçecek через дочернюю компанию CCI International Holland B. V. Сумма сделки составила 252,28 млн долларов США. Оставшаяся часть (42,88%) принадлежит The Coca-Cola Export Corporation.