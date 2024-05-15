В Самарканде 13−14 мая прошёл Азиатский женский форум на тему «Региональный подход в вопросах расширения экономических, социальных и политических прав и возможностей женщин». На мероприятии работал корреспондент «Газеты.uz».

Форум был организован для диалога в регионе Центральной Азии о реализации потенциала женщин, расширении их участия в экономике, укреплении их роли в государственном и общественном управлении.

Среди тем, обсуждённых на форуме:

международный, региональный и национальный опыт реализации Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин;

опыт в области обеспечения женщин качественным образованием, здравоохранением, достойной работой, а также доступом к цифровым технологиям и инновациям;

продвижение инициатив по повышению активности женщин во всех сферах политической, экономической и социальной жизни;

повышение роли женщин и широкое использование их творческого потенциала в устранении проблем, вызванных пандемией COVID-19 и негативных последствий изменения климата;

опыт в вопросах предотвращения и ликвидации всех форм насилия в отношении женщин, противодействия торговли людьми и искоренения принудительного труда;

повышение осведомлённости и предоставление информации о влиянии управления государственными финансами на гендерное равенство.

В форуме приняли участие гости из более 30 стран — женщины-парламентарии и главы правительств Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, Южной Азии и Центральной Азии, представители гражданского общества, женщины-руководители, бизнес-леди, политологи, учёные и женщины-активистки из Узбекистана.

В рамках форума подписаны меморандумы о взаимопонимании по поддержке семьи и женщин с Малайзией, Филиппинами, Индией, Пакистаном, Кувейтом и Турцией. По итогам форума принята Самаркандская декларация.

Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева в своей речи на форуме отметила, что «сегодня как никогда важно обеспечить активное участие женщин в государственном управлении, общественно-политической, экономической, научно-академической и культурно-гуманитарной сферах».

«Этот вопрос становится ещё более актуальным сейчас, когда сохраняется состояние политической и экономической нестабильности в глобальном масштабе, высок риск различных конфликтов и новых вызовов», — подчеркнула глава Сената Узбекистана.

Танзила Нарбаева также сказала, что в развитии экономики как никогда важен человеческий капитал. «Трудовые ресурсы рассматриваются как главный актив и решающее средство достижения результатов. Именно активное участие женщин в экономике становится важным фактором её роста», — отметила она.

«Общественно-политическая активность наших женщин приобретает важное значение для эффективного проведения реформ. В этом смысле необходимо уделять особое внимание кардинальному повышению их роли и влияния в управлении государством и обществом», — добавила глава Сената.

По словам Танзилы Нарбаевой, льготные кредиты на образование для женщин, специальные квоты и гранты на учёбу в магистратуре, которые предоставляет в Узбекистане государство, помогают рушить стереотипы о том, что «девочку не надо учить, она должна сидеть дома».

«В настоящее время более половины студентов высших образовательных учреждений составляют девушки. Если мы сравним показатель охвата высшим образованием в 2017 году (9%) с показателем охвата в настоящее время (43%), мы увидим резкое увеличение представленности девушек в сфере высшего образования», — сказала глава Сената.

Танзила Нарбаева также обратила внимание, что сейчас женщины не только работают в традиционных направлениях, таких как образование, медицина и швейное дело, но и активно вошли в такие отрасли, как цифровая экономика, информационные технологии. «Конечно, в дальнейшем эта работа будет активизироваться и принесёт свой положительный результат», — сказала она.