Администрация президента США Джо Байдена все больше беспокоится о том, что президент России Владимир Путин «набирает достаточный темп», чтобы изменить траекторию войны в Украине, пишет New York Times (NYT).

В последние дни российская армия начала новое наступление в Харьковской области, вынудив Украину перебросить свои и без того поредевшие войска на защиту территории, которую она освободила от оккупации в результате успешного контрнаступления осенью 2022 года, отмечает издание.

Военному продвижению России способствуют многочисленные факторы, пишет газета. В частности, российские войска улучшили средства радиоэлектронной борьбы, которые появились на поле боя «с опозданием, но оказались удивительно эффективными». Так, они обманывают приёмники GPS, сбивая с толку украинские дроны и ракеты, выпущенные из HIMARS. Россияне также научились отслеживать перемещения этих пусковых установок, а иногда и уничтожать их, даже если они тщательно замаскированы.

Многомесячные дебаты в Конгрессе США о том, отправлять ли Украине пакет военной помощи, «создали возможность, которой Россия явно воспользовалась», отмечает NYT. Из-за задержки финансирования российские войска получили «огромное» превосходство в артиллерии над Украиной, а дефицит средств ПВО у Киева позволил Москве более «безнаказанно» использовать свои авиацию и атаковать украинские позиции планирующими бомбами.

Задержка поставок американского вооружения сопровождалась столь же длительной задержкой со стороны Украины в принятии закона о мобилизации, чтобы привлечь в армию больше солдат, пишет издание. Киев испытывает острую нехватку живой силы и «изо всех сил пытается обеспечить адекватную подготовку тех, кого она привлекает в армию».

В беседе с NYT американские официальные лица выражают уверенность, что Украина способна обратить вспять многие из текущих успехов российских войск после того, как начнётся массовое поступление западной военной помощи, примерно в июле, а на линию фронта будут переброшены больше солдат. При этом они не решаются делать прогнозы относительно того, как сложатся боевые действия даже через несколько месяцев, и сможет ли украинская армия начать контрнаступление в 2025 году.

Некоторые из помощников Байдена также обеспокоены тем, что Путин извлёк «ключевые уроки из войны». Их самое большое беспокойство вызывает тот факт, что Россия начала заменять уничтоженное за первые два года войны оружие и восстанавливает свои позиции. Неясно, сможет ли Байден с прежней уверенностью сказать, что «Путин уже проиграл эту войну», на июньском саммите G7 в Италии, отмечает издание.

Военные аналитики считают, что преимущества России «не будут длиться вечно» и российская армии, вероятно, предпримет попытку крупного наступления этим летом. «В 2024 году российские военные обладают материальным преимуществом и стратегической инициативой, хотя она может и не оказаться решающей. Этот год представляет собой окно возможностей для России. Но если российские военные не смогут превратить эти преимущества в боевые достижения и набрать обороты, есть большая вероятность, что окно начнёт закрываться по мере вступления в 2025 год», — прокомментировал Майкл Кофман, эксперт по России в Фонде Карнеги за международный мир (США).

В администрации президента США ожидают, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими и привести к переговорам о прекращении огня — «перемирию, подобному тому, которое положило конец активным боевым действиям в Корее в 1953 году, или просто к замороженному конфликту», пишет NYT.