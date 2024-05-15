Таджикистан может присоединиться к единой энергетической системе Центральной Азии до конца мая. Об этом в ходе Энергетической недели (UEW 2024) в Ташкенте 14 мая сообщил министр энергетики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Мы развиваем межрегиональную торговлю и межрегиональное сотрудничество, мы уже очень тесно сотрудничаем по поставкам, экспорту, импорту и транзиту электроэнергии с нашими соседями — Казахстаном, Кыргызстаном, Туркменистаном. В этом месяце мы ожидаем, что Таджикистан также присоединится к нашей единой энергетической сети Центральной Азии», — заявил он.

В конце 2021 года в Таджикистане стали обсуждать возвращение страны в единую энергосистему Центральной Азии. Министр промышленности и новых технологий Шерали Кабир заявлял, что Таджикистан уже в 2022 году вернётся в единую энергосистему, однако этот вопрос откладывался несколько раз.

«Мы до сих планируем до конца этого года подготовить северную часть [энергосистемы Таджикистана] для подключения, но непосредственно запуск этой линии будет осуществлён в апреле 2024 года», — отмечал министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума.

Об ОЭС

Объединённая энергосистема (ОЭС) Центральной Азии и Юга Казахстана была создана в 1970-е годы. Она управлялась Координационно-диспетчерским центром в Ташкенте и позволяла балансировать сезонные колебания спроса на электроэнергию и потребности в воде в ирригационный период.

В зимнее время Таджикистан и Кыргызстан накапливали воду в водохранилищах и получали электроэнергию и энергоресурсы (уголь и природный газ) из Узбекистана, Казахстана и Туркменистана. В летнее же время Таджикистан и Кыргызстан направляли накопленную зимой воду соседям по региону для полива сельхозугодий. Также летом Таджикистан и Кыргызстан поставляли соседним республикам электроэнергию, производимую в избыточном объеме.

Директор Координационно-диспетчерского центра «Энергия» Хамидулла Шамсиев в начале 2022 года отмечал, что Туркменистан вышел из состава ОЭС в 2003 году по собственной инициативе, найдя себе рынок сбыта в лице иранской энергосистемы, с которой он работает сейчас в параллельном режиме. Туркменистан с Узбекистаном работает по так называемым «островным» схемам, выделяя отдельные генераторы в узбекскую сторону.

Таджикистан был в своё время отделён от параллельной работы из-за многократных нарушений условий параллельной работы, причём это было совместно принятое решение остальных участников ОЭС ЦА, указывал Шамсиев. Сейчас при финансовой поддержке Азиатского банка развития ведётся работа по переподключению энергосистемы Таджикистана к ОЭС Центральной Азии.

«Таджикская энергосистема все эти годы самостоятельно регулировала частоту, чему способствовали большие резервы, имеющиеся на её гидростанциях. Тепловыми станциями (как в Казахстане и Узбекистане) или слабыми резервами на гидростанциях (как в Кыргызстане в последние годы) решить эту задачу практически невозможно. Именно поэтому совместная работа этих энергосистем в едином центральноазиатском кольце — это насущная необходимость для обеспечения надёжной параллельной работы энергосистем Центральной Азии, расширения взаимовыгодного сотрудничества не только между ними, но и дальними соседями», — заявлял Шамсиев.

Что ожидается после присоединения Таджикистана?

Как отмечает Asiaplustj.info, совместное согласованное использование водно-энергетических ресурсов на руку всем странам региона.

Таджикистан и Кыргызстан не будут больше сталкиваться с дефицитом электричества в осенне-зимнем периоде, а Узбекистан, Казахстан и Туркменистан в поливном сезоне не останутся без воды.

Таджикистан вернётся к зимнему накоплению воды (на данный момент воду накапливает летом), а потребности страны в электричестве будут покрыты за счёт поставок из стран низовья трансграничных рек.

Летом Таджикистан за счёт накопленной зимой воды будет обеспечивать потребности соседей в поливной воде.