Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в интервью телеканалу UzReport TV высказался о повышении тарифов на электроэнергию и газ.

Он подчеркнул, что поскольку размеры тарифов не покрывают все затраты при производстве, транспортировке и распределении газа и электроэнергии из госбюджета выделяются большие субсидии.

Глава Минэнерго отметил привлечение инвестиций в сферу генерации энергоресурсов, однако инвесторы пока не готовы вкладывать средства в систему транспортировки, распределения и доставки электроэнергии потребителям «из-за низких тарифов».

«Причина в том, что срок окупаемости вложенных средств слишком большой… Некоторые подсчёты показали срок [окупаемости] не в 10−15 лет, а больше 30−40 лет. Поэтому повышение тарифов — это один из этапов для решения этого вопроса», — заявил он.

Журабек Мирзамахмудов отметил, что при определении тарифов также учитывался импорт газа.

«При определении тарифов, скажу ещё раз, учтена компенсация части расходов, также учтены и затраты по импорту природного газа. Мы импортируем электроэнергию из Туркменистана и летом из Кыргызстана и Таджикистана. Тарифы у Таджикистана не поменялись по сравнению с прошлыми годами, а у Туркменистана немного выросли по сравнению с прошлым годом. Произведены расчёты и всё это учтено», — заявил он.

При формировании тарифов на электричество в качестве основного фактора учитывался импорт газа, который используется для производства до 80% электроэнергии, а также мазута.

Министр отметил, что 85% газовых месторождений в Узбекистане истощены, из-за чего требуется строительство компрессорных станций, а это «дополнительные капитальные расходы, дополнительное время и это влияет на себестоимость».

«Газета.uz» рассказывала, как Узбекистан превратился в нетто-импортёра газа. В 2023 году в стоимостном выражении (физический объём не раскрывается) импорт газа составил 694,9 млн долларов, увеличившись за год в 2,5 раза, а за первый квартал этого года — 360,2 млн долларов.

В интервью «Газете.uz» Журабек Мирзамахмудов сообщил, что пока не планируется пересматривать базовые (социальные) нормы потребления газа и электроэнергия.

Корреспондент спросил его, какую часть себестоимости покрывают новые тарифы и когда прекратится субсидирование энергоресурсов из госбюджета.

«Мы работаем в двух направлениях. Да, повышение тарифов компенсирует часть расходов, но оптимизация наших затрат, по которым у нас есть чёткие целевые параметры, это уже вторая задача. Будем смотреть на эти два параметра, как будем выходить по балансу», — ответил министр.

«Газета.uz» подробно и с примерами разбирала, насколько увеличатся расходы населения с введением новых тарифов.

В Агентстве социальной защиты сообщали, что около 1,5 миллиона нуждающихся семей получат помощь в связи с повышением тарифов. Помимо повышение черты бедности, пенсий и пособий, предусмотрена выплата единовременно 270 тысяч сумов в отопительный сезон и компенсации.

В Министерстве экономики и финансов отмечали, что с момента последнего повышения тарифов в августе 2019 года инфляция составила 66%. Глава департамента МЭФ Хуршед Мустафаев сообщал, что себестоимость электроэнергии до повышения тарифов составляла около 1000 сумов за 1 кВт•ч, а газа — около 2000 сумов за кубометр. Она включает в себя операционные расходы предприятий, включая затраты, связанные с инвестиционными проектами и погашением кредитов.

Ранее эксперт в сфере энергетики Равшан Хужанов, работающий в Германии, в интервью Kun.uz призывал государство раскрыть всю цепочку себестоимости энергоресурсов, чтобы потребители видели, как формируется конечная цена и какую наценку ставят государственные компании при производстве и доставке энергоресурсов.