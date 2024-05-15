Шахматист из Узбекистана Нодирбек Абдусатторов занял шестое место в шахматном турнире Superbet Rapid & Blitz в Польше.

Superbet Rapid & Blitz — первый турнир коммерческого цикла Grand Chess Tour 2024. Он проходил в Варшаве с 8 по 12 мая в два этапа. Сначала был турнир по рапиду (25 минут + 10 секунд после хода) в один круг, в котором каждый сыграл по одной партии против соперников. После этого шахматисты сыграли блиц (5 минут + 2 секунды) в два круга. За победу в партии по рапиду присуждали два очка, за ничью — одно. В блице победа приносила одно очко, ничья — половину. Победителем общего зачёта становился набравший наибольшее количество очков.

Фото: Grand Chess Tour.

Участие принимали десять шахматистов: Магнус Карлсен (Норвегия, рейтинг по рапиду 2828, по блицу 2886), Вэй И (Китай, 2758/2684), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша, 2748/2766), Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан, 2733/2661), Рамешбабу Прагнанандха (Индия, 2704/2675), Аниш Гири (Нидерланды, 2687/2715), Арджун Эригайси (Индия, 2671/2744), Доммараджу Гукеш (Индия, 2649/2651), Винсент Каймер (Германия, 2647/2610), Кирилл Шевченко (Румыния, 2622/2546).

В рапид-части соревнования победу одержал Вэй И, набрав 13/18. Карлсен стал вторым с результатом в 12/18. Однако в блице триумфатором стал уже норвежский шахматист, с 14 очками из 18. Вэй И занял второе место, но набрал только 12,5 очков.

Таким образом, в общем зачёте победил Карлсен с 26 очками. За ним идёт Вэй И (25,5) и Ян-Кшиштоф Дуда (19,5). Они получили призы в размере 40, 30 и 20 тысяч долларов соответственно.

Карлсен и Дуда — не участники цикла Grand Chess Tour в этом году, и сыграли в Варшаве в рамках wild-card организаторов. Баллы тура за Superbet получили Праггнанандха (7), Абдусатторов (5), Гири (3) и Гукеш (1). В дальнейшем участникам тура предстоит сыграть в Румынии, Хорватии и США, чтобы определить победителя всей серии.

Нодирбек Абдусатторов поделил 6−7 место в рапиде, набрав 8 очков, и занял 5 место в турнире по блицу с 9,5 очками, став в общем зачёте шестым. В первом круге блица отметился победой чёрными фигурами над Магнусом Карлсеном, который бурно отреагировал на поражение. Карлсен после прокомментировал это так: «Когда на часах оставалось несколько секунд, я уже ничего не понимал».

Фото: Grand Chess Tour.

Чтобы сократить отставание от Вэя И, Карлсену пришлось во втором круге выиграть 10 партий подряд, в том числе взяв реванш у Нодирбека. Набрав 26/36, норвежец повторил свой прошлогодний результат, показанный в Загребе. Карлсену не хватило всего одного очка до повторения рекордных 27/36, набранных им в Калькутте в 2019 году.

А вот как распределились призы и очки тура. В Варшаве играли 4 полноправных участника серии и шесть приглашённых (отмеченных в таблице буквами WC).

Шестое место принесло Нодирбеку Абдусатторов 11 тысяч долларов призовых и 5 очков Grand Chess Tour.

Ранее Нодирбек Абдусатторов стал победителем турнира Tepe Sigeman-2024 в Швеции.