Прогноз по развитию экономики Узбекистана в целом позитивный, но сохраняются внутренние и внешние риски. Об этом говорится в заявлении миссии Международного валютного фонда (МВФ), которая под руководством Яссера Абдиха посещала Ташкент с 23 апреля по 7 мая. «Газета.uz» приводит выдержки из него его ниже.

Текущая ситуация, перспективы и риски

Несмотря на то, что объёмы денежных переводов вернулись к трендам периода до 2022 года, расширительная налогово-бюджетная политика, резкое увеличение инвестиций в основной капитал и динамичное частное потребление обусловили рост реального ВВП на уровне 6% в 2023 году.

В первом квартале 2024 года темпы роста составили 6,2% в годовом выражении. Устойчивый рост реальных доходов в сочетании с принимаемыми с 2020 года мерами по расширению системы социальной защиты способствовал стабильному снижению уровня бедности с 17% в 2021 году до 11% в 2023 году, отмечает МВФ.

Годовая инфляция снизилась с 12,3% в конце 2022 года до 8% в марте 2024 года, в том числе благодаря относительно высокой реальной основной ставке Центрального банка и снижению мировых цен на продовольствие и энергоносители.

Дефицит счета текущих операций платёжного баланса увеличился с 3,5% от ВВП в 2022 году до 8,6% от ВВП в 2023 году, поскольку быстрый рост импорта машин и оборудования (часть которого носит временный характер), сокращение объёма денежных переводов по сравнению с 2022 годом, увеличение чистых процентных платежей по внешнему долгу и репатриация доходов предприятий, находящихся в иностранной собственности, в значительной степени нивелировали активный экспорт золота.

Международные резервы ЦБ сократились на 1,2 млрд долларов в 2023 году, но остаются на высоком уровне и на конец марта 2024 года составляют около 9 месяцев импорта.

Прогноз в целом позитивный, но сохраняются внутренние и внешние риски

В МВФ отмечают, что «энергичные усилия официальных органов по проведению реформ», особенно в энергетике, в области приватизации и в секторе госпредприятий, способствовали улучшению перспектив экономического развития.

По прогнозам, рост реального ВВП останется стабильно высоким и составит 5,4% в 2024 году (ранее прогнозировалось 5,2%), чему будет способствовать динамичный внутренний спрос, и незначительно повысится до 5,5% в 2025 году.

Продолжающаяся фискальная корректировка, замедление темпов роста банковского кредитования и снижение того импорта, который временно повышался в 2023 году, будут сдерживать рост импорта и приведут к сокращению дефицита счета текущих операций в 2024 и 2025 годах.

Инфляция, как ожидается, временно повысится к концу 2024 года вследствие роста цен на электроэнергию и газ, но продолжение жёсткой макроэкономической и макропруденциальной политики и структурных реформ должно привести к её последующему снижению до целевого уровня, установленного Центробанком, считают в МВФ.

Высокая неопределённость внешних условий приводит к повышению рисков. К внешним рискам относятся геоэкономические последствия эскалации войны России в Украине, волатильность цен на сырьевые товары и резкое замедление темпов роста мировой экономики.

Внутренние риски включают более медленную, чем планировалось, фискальную консолидацию (оптимизация доходов или расходов для уменьшения госдолга и бюджетного дефицита для обеспечения фискальной устойчивости), ослабление банковских балансов и материализацию условных обязательств государственных банков, государственных предприятий и государственно-частных партнёрств (ГЧП).

Ускорение структурных реформ, положительный эффект от сохраняющегося притока доходов и капитала, а также рост цен на золото могут привести к превышению прогнозных показателей, отмечает фонд.

Налогово-бюджетная политика

Правительство намерено сократить дефицит бюджета до 4% от ВВП в 2024 году и до 3% в 2025 году.

«Столь масштабная консолидация бюджета необходима для поддержания устойчивости государственных финансов и сдерживания инфляционного давления в ближайшей перспективе, но при этом нужно обеспечить защиту уязвимых слоёв населения и повысить эффективность экономики в среднесрочном периоде», — говорится в заявлении.

Планируется, что консолидация будет опираться на меры, благоприятствующие росту: например, сокращение неадресных энергетических субсидий при сохранении помощи уязвимым слоям населения, повышение адресности социальных расходов и расходов на систему социальной защиты, а также сокращение объёмов директивного кредитования.

МВФ считает, что официальные органы должны быть готовы принять дополнительные меры для достижения целевых показателей дефицита бюджета, если материализуются риски, связанные с доходной и (или) расходной частью бюджета. Существующие возможности для расширения налоговой базы, дальнейшей модернизации налоговой системы, повышения эффективности расходов, укрепления основных бюджетных процессов, унификации процесса государственных инвестиций и более эффективного управления фискальными рисками будут поддерживать дальнейшие усилия официальных органов в налогово-бюджетной сфере.

Во избежание рисков, связанных с ГЧП, миссия рекомендует установить потолок гарантий для проектов ГЧП в соответствии с законом о государственном долге с учётом результатов продолжающейся инвентаризации.

Денежно-кредитная политика и политика обменного курса

МВФ считает, что в денежно-кредитной политике следует и далее уделять первостепенное внимание снижению инфляции. Центробанку необходимо продолжать тщательный мониторинг динамики цен и сохранять жёсткую денежно-кредитную политику до тех пор, пока инфляция не выйдет на устойчивую траекторию снижения, говорится в заявлении.

Если повышение цен на энергоносители повлияет на базовую инфляцию и инфляционные ожидания, ЦБ рекомендуется повысить основную ставку.

«Официальным органам необходимо продолжать работу по дальнейшему усилению передачи воздействия денежно-кредитной политики. Продолжение проведения взвешенной денежно-кредитной политики и обеспечение независимости Центрального банка будут способствовать дедолларизации и укреплению каналов трансмиссии», — следует из пресс-релиза.

Ускорение реформ в финансовом секторе, в том числе приватизация государственных банков, сокращение всё ещё значительных объёмов директивного кредитования и повышение ёмкости межбанковского рынка, будут содействовать развитию финансового посредничества, снижению структурного избытка ликвидности и развитию местного рынка капитала.

Повышение гибкости обменного курса поможет абсорбировать потенциальные шоки и сохранить резервы (золотовалютные резервы ЦБ), отмечает миссия фонда.

Стабильность финансового сектора

Рост ипотечных кредитов и автокредитов снизился с высокого до умеренного уровня после того, как официальные органы ужесточили коэффициенты соотношения суммы кредита к стоимости залогового обеспечения (LTV) и установили ограничения на концентрацию.

Применение обязательных ограничений на предельный показатель долговой нагрузки (DSTI) и дополнительных требований к капиталу для кредитов с высокими коэффициентами LTV и DSTI, вступающих в силу с июля 2024 года, позволит сдерживать накопление финансовых рисков и рост долговой нагрузки заемщиков.

«Официальные органы должны проводить независимую оценку качества активов, совершенствовать стандарты оценки рисков и классификации активов, осуществлять поэтапный отход от директивного и целевого кредитования, а также ограничить финансирование в иностранной валюте для предприятий, не имеющих валютной выручки», — отметили в МВФ.

Программа оценки финансового сектора (FSAP), запланированная на 2024−2025 годы, как ожидается, поможет официальным органам выявить недостатки и факторы уязвимости, а также разработать дорожную карту реформ.

Реформирование государственных банков остаётся приоритетной задачей и должно быть направлено на совершенствование системы управления, достижение коммерческих целей и подготовку банков к приватизации.

Сейчас государственные банки, на долю которых на конец 2023 года приходилось 68% банковских активов, занимают доминирующее положение в финансовой системе. Дальнейшим прогрессом после приватизации «Ипотека-банка» стало принятие официальными органами решения о приватизации двух крупных госбанков — «Асака» и Узпромстройбанка.

Как отмечает МВФ, банки, которые остаются в собственности государства, должны работать на коммерческой основе и иметь эффективные системы и надлежащие структуры управления. Всю некоммерческую деятельность следует перенести в бюджет или обеспечить прозрачный порядок компенсации соответствующих затрат из бюджета.

Фонд считает, что необходимо периодически проводить оценку целесообразности сохранения коммерческих банков в госсобственности, при этом госбанки, не справляющиеся со своими задачами, должны быть реструктурированы для приватизации или санации.

Структурные реформы

МВФ указывает, что в последние годы был достигнут значительный прогресс в либерализации экономики, в частности, благодаря недавно принятому решению о реформировании тарифов в энергетике, что будет стимулировать более эффективное использование энергии, позволит привлечь дополнительные инвестиции, повысит надёжность энергоснабжения и укрепит государственные финансы.

«Следует продолжить эту работу. Следует ускорить реформирование государственных предприятий, уделяя первостепенное внимание разделению регуляторных и операционных функций, поэтапному отказу от некоммерческих целей, повышению квалификации руководства, усилению независимости советов директоров предприятий, а также внедрению комплексной и прозрачной отчётности об операционных и финансовых показателях деятельности госпредприятий на основе международных стандартов финансовой отчётности. Эти меры облегчат приватизацию госпредприятий и позволят добиться значительного повышения эффективности», — говорится в заявлении.

Финансовая организация считает, что правительство должно поддерживать темпы борьбы с коррупцией, опираясь на устойчивый и значительный прогресс в совершенствовании государственного управления и обеспечения верховенства права.

Миссия рекомендует в ближайшей перспективе ввести в действие законы о декларировании активов и конфликте интересов и внедрить эффективную систему декларирования доходов.

«Необходимо обеспечить внедрение в Узбекистане правовых норм в отношении доступа к информации и повысить уровень их соблюдения. Для содействия усилиям по выявлению коррупции правительству следует ввести в действие закон о защите информаторов и усилить подотчётность»", — говорится в заявлении.

Кроме того, в МВФ считают необходимым повысить независимость Счётной палаты и судебной системы, что положительно скажется на финансовом надзоре, исполнении контрактов и условиях ведения бизнеса.