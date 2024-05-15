Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранение в результате стрельбе в городе Гандлова, сообщает BBC со ссылкой на местную прессу.

Неизвестный выстрелил в премьера, когда тот вышел из здания, где проходило выездное заседание правительства страны, и подошёл к местным жителям. Присутствовавшие на месте журналисты слышали несколько выстрелов.

Предполагаемый стрелявший был задержан на месте.

На распространившихся видеокадрах можно увидеть, как охранники поднимают премьера с земли и грузят в машину.

«Сегодня на Роберта Фицо было совершено нападение. В него несколько раз стреляли, и в настоящее время он находится в опасном для жизни состоянии. Его везут на вертолёте в Банска-Бистрицу… Следующие несколько часов будут решающими», — говорится в сообщении на Facebook-странице Фицо.

Издание Plus Jeden Den со ссылкой на источники пишет, что Фицо ранен в руку и живот.