Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранение в результате стрельбе в городе Гандлова, сообщает BBC со ссылкой на местную прессу.
Неизвестный выстрелил в премьера, когда тот вышел из здания, где проходило выездное заседание правительства страны, и подошёл к местным жителям. Присутствовавшие на месте журналисты слышали несколько выстрелов.
Предполагаемый стрелявший был задержан на месте.
На распространившихся видеокадрах можно увидеть, как охранники поднимают премьера с земли и грузят в машину.
«Сегодня на Роберта Фицо было совершено нападение. В него несколько раз стреляли, и в настоящее время он находится в опасном для жизни состоянии. Его везут на вертолёте в Банска-Бистрицу… Следующие несколько часов будут решающими», — говорится в сообщении на Facebook-странице Фицо.
Издание Plus Jeden Den со ссылкой на источники пишет, что Фицо ранен в руку и живот.
- Роберт Фицо занял пост премьер-министра Словакии после победы его партии «Курс — социальная демократия» на парламентских выборах осенью прошлого года. Он уже возглавлял правительство Словакии с 2006 по 2010 годы, а также с 2012 по 2018 годы.