Правоохранительные органы проверяют сообщение о том, что заместитель директора одной из школ в Андижане мог регулярно домогаться до учениц шестого класса.

Родители школьниц обратились в Kun.uz и сообщили, что замдиректора по учебной работе «после уроков забирает двух-трёх девочек в свой кабинет, а в некоторых случаях — во время занятий».

Администрация школы пригласила матерей учениц и в ходе 47-минутного разговора утверждала, что раскрытие информации нанесёт ущерб репутации учреждения. Что касается заместителя директора, то в руководстве школы заявили, что он «не такой человек, возможно, дело в самих девочках».

Родители несколько дней не отправляли детей в школу. 10 мая они обратились в областное управление дошкольного и школьного образования и добились, чтобы замдиректора подписал заявление об увольнении.

Пресс-секретарь управления Умарходжа Мадаминов заявил, что родители не обращались в учреждение 10 мая, но в тот день были вызваны директор школы и его заместитель. Отмечается, что заместитель директора написал заявление об увольнении по собственному желанию, однако заявление не было принято из-за того, что он ушёл на больничный.

По его словам, обращение поступило в прокуратуру, и делом занимается отдел внутренних дел.

В официальном заявлении говорится, что ситуация находится под личным контролем руководителя областного управления. Результаты изучения будут обнародованы после сбора полной информации и заключений правоохранительных органов.

Пресс-служба детского омбудсмана Сурайё Рахмоновой сообщила, что 7 мая 67-летняя женщина, чья внучка ходит в школу №1 в Андижане, обратилась в администрацию школы и к инспектору-психологу и сообщила, что 34-летний замдиректора М. К. домогался до её 12-летней внучки. По её словам, это происходило и раньше.

Сейчас отдел внутренних дел Андижана ведёт доследственную проверку. Детский омбудсман взяла ситуацию под наблюдение.