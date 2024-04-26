Французская компания Axens поможет модернизировать Бухарский нефтеперерабатывающий завод, сообщает пресс-служба «Узбекнефтегаза», которая владеет БНПЗ.

Президент Узбекистана в начале года поручил премьер-министру Абдулле Арипову решить вопрос об окончательном отказе от бензина Аи-80 с 2025 года.

По данным «Узбекнефтегаза», за счёт модернизации Бухарского НПЗ предусмотрен выпуск высокооктановых марок бензина Аи-92 и Аи-95 в объёме 60% и 40% соответственно. Весь производимый бензин в объёме свыше 1 миллиона тонн в год (изначально планировалось 1,2 миллиона тонн) будет соответствовать экологическому классу Евро-5, что позволит отказаться от производства Аи-80 класса Евро-2, говорится в сообщении.

Проект планируется реализовать в 2024—2025 годы в режиме Fast-Track с параллельным проектированием и строительством.

Axens будет проектировать технологические установки, включая установку гидроочистки нафты мощностью 360 тысяч тонн в год, установку изомеризации мощностью 380 тысяч тонн в год и установку селективного гидрирования пиролизного дистиллята мощностью 60 тысяч тонн в год.

Для параллельного проектирования с французской компанией достигнуты договорённости по лицензионному соглашению на использованию технологий Axens, включая обучение персонала и соглашение на разработку пакета проектной документации, которая займёт около 5,5 месяцев.

Потенциальным генеральным подрядчиком проекта является китайская China National Petroleum Corporation, которая будет модернизировать Бухарский НПЗ в течение двух лет. Её также хотят привлечь к строительству подземных хранилищ газа.

Трёхэтапная модернизация завода стоимостью 553 млн долларов была начата в 2019 году. Проект, разработанный южнокорейской SK Engineering, предусматривал до конца 2025 года выход на проектную мощность по переработке 2,5 миллиона тонн нефти и газового конденсата и производства 1,2 миллиона тонн бензина стандарта Евро-5, 200 тысяч тонн авиакеросина, 750 тысяч тонн дизельного топлива и 30 тысяч тонн мазута ежегодно.

Axens и ранее сотрудничала с «Узбекнефтегазом» по другим проектам. Например, в 2020 году за счёт технологии французской компании было запущено производство дизельного топлива стандартов Евро-4 и Евро-5 на Бухарском НПЗ.