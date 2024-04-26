В июне в Швейцарии пройдёт глобальный саммит Формулы мира на уровне лидеров государств, инициированный Украиной. На саммите мировое сообщество постарается найти выход из кризиса, вызванного войной России против Украины. Фундаментом мирного урегулирования должна стать Формула мира, представленная президентом Украины Владимиром Зеленским в ноябре 2022 года.

Посол Украины в Узбекистане Николай Дорошенко провёл встречу с журналистами, чтобы рассказать о Формуле мира и пригласить Узбекистан принять участие в самите, на котором будут обсуждаться шаги по скорейшему завершению войны.

По словам Николая Дорошенко, приглашения к участию получат 150 государств, включая страны Глобального Юга, Африки, Южной Америки, а также Узбекистан и другие страны Центральной Азии.

Возможность принять участие в этом мероприятии рассматривают по меньшей мере 82 государства, чьи представители уже участвовали во встрече советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики, прошедшей 14 января в швейцарском Давосе. Прежде всего, речь идёт о Большой семёрке (Великобритании, Германии, Италии, Канаде, Франции, Японии и США).

Цель саммита — создать платформу для обсуждения мирного процесса и дать политический старт на высоком уровне для подготовки совместных договорных рамок, которые должны восстановить мир в Украине.

«На основе всех предыдущих обсуждений мы намерены разработать общий и поддерживаемый всеми странами мирный план, который в дальнейшем будет представлен Российской Федерации», — сказал посол Украины.

На первом саммите будут подтверждены принципы, с которыми согласно большинство стран мира — например, недопустимость применения ядерного оружия и безопасность ядерных объектов, обеспечение свободного судоходства в Чёрном и Азовском морях для продовольственной безопасности в мире, необходимость безотлагательного урегулирования гуманитарных вопросов, в частности проведение обмена пленными и возвращения в Украину незаконно задержанных, депортированных и перемещённых лиц, включая детей.

«Инаугурационный глобальный мирный саммит должен подтвердить приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности государств в пределах их международно признанных границ, необходимость восстановления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины на основе Устава ООН и ключевых принципов международного права», — подчеркнул Николай Дорошенко.

После первого глобального саммита мира, как ожидается, пройдёт ряд тематических конференций в разных странах на министерском, парламентском, экспертном и других уровнях для доработки отдельных положений совместных мирных рамок и подготовки детальных предложений для лидеров. Каждое мероприятие будет посвящено определённому направлению: ядерной, энергетической или продовольственной безопасности, выполнению Устава ООН, восстановлению справедливости, противодействию экоциду и недопущению эскалации в будущем. По результатам будут подготовлены и согласованы совместные рамки мира.

«На определённом этапе для достижения мира потребуется участие представителей Российской Федерации. Россия может быть приглашена только тогда, когда все страны-участницы будут готовы представить совместно согласованные рамки и разработки. Это может произойти на пути к окончанию войны и проведению второго мирного саммита высокого уровня, когда партнёры достигнут взаимопонимания», — отметил посол Украины.

Украина заинтересована в привлечении максимально широкого круга государств к реализации Формулы мира, сказал Николай Дорошенко. «Предполагается, что каждый из 10 пунктов [Формулы мира] будет координироваться одной или двумя странами-лидерами. Другие страны могли бы активно участвовать в реализации одного или нескольких пунктов формулы в качестве участников. Принятие обязательств по одному или нескольким пунктам формулы не означает принятия остальных обязательств по другим или всем пунктам», — подчеркнул глава дипмиссии.

«Мы заинтересованы в участии Узбекистана в реализации одного или нескольких шагов программы „Десять шагов к миру“. Полагаю, Узбекистан мог бы присоединиться к имплементации Формулы мира по таким направлениям, как обеспечение продовольственной и экологической безопасности. Проблема продовольствия, экологии, обеспечения водой — это то, что важно не только для нас, но и для вас и для всего региона Центральной Азии», — отметил Николай Дорошенко.

Посол Украины рассказал, что впервые передал документ по Формуле мира Министерству иностранных дел Узбекистана ещё в декабре 2022 года и от имени своей страны попросил рассмотреть и присоединиться хотя бы к одному из её пунктов. Он также передавал документ во все последующие встречи с тем, чтобы Узбекистан мог присоединиться к мирному урегулированию.

Подробнее о Формуле мира

Формула мира состоит из 10 пунктов. «Ее реализация направлена не только на достижение справедливого мира для Украины, но и на восстановление основанного на правилах порядка и безопасности для всего мира», — подчеркнул Николай Дорошенко. Он рассказал подробнее о философии каждого пункта Формулы мира.

Радиационная и ядерная безопасность

Любое использование ядерной энергии должно быть безопасным и контролируемым. Аварии на ядерных объектах имеют потенциал трансграничного воздействия. Война против Украины поставила радиационную и ядерную безопасность в мире под большую угрозу.

Украинские атомные электростанции должны безопасно работать под полным суверенным контролем Украины. «Российские войска должны быть выведены с территории Запорожской АЭС, а её территория должна быть полностью демилитаризована», — подчеркнул посол.

Продовольственная безопасность

Война против Украины негативно влияет на продовольственную безопасность во всем мире, поскольку Украина является одним из мировых экспортёров зерна и сельскохозяйственной продукции. «Миллионы людей сталкиваются с голодом, испытывают острую нехватку продовольствия во многих частях мира из-за войны», — отметил Николай Дорошенко.

Формула мира предполагает обеспечить свободное, полное и безопасное судоходство в Чёрном и Азовском морях, восстановить контроль Украины над портами, создать новые порты и расширить ассортимент украинских товаров, транспортируемых морем.

«Транспортные коридоры должны беспрепятственно работать, чтобы обеспечить доставку продовольствия странам и народам, которые в этом жизненно нуждаются», — подчеркнул посол.





Энергетическая безопасность

Энергетические объекты входят в состав критической инфраструктуры любой страны. Атакам подвергаются электростанции, высоковольтное оборудование, генераторы, трансформаторные подстанции Украины, в том числе в зимний период.

«Разрушение критической гражданской инфраструктуры недопустимо. Украинская энергетическая инфраструктура должна быть защищена для безопасности гражданского населения и объектов критической инфраструктуры. Необходимо установить и обеспечить постоянную охрану и международный мониторинг безопасности объектов энергетического сектора Украины», — перечислил посол.

Николай Дорошенко также отметил, что пострадавшая при обстрелах украинская энергетическая инфраструктура должна быть восстановлена, и страна приветствует помощь в виде высоковольтного оборудования, генераторов, трансформаторных подстанций.

«Узбекистан имеет такие технологии, в стране есть Чирчикский трансформаторный завод, где производят и генераторы. Мы очень надеемся, что Узбекистан будет участником восстановления разрушенной энергоинфраструктуры Украины и сможет стать одним из доноров», — сказал глава дипмиссии.

Освобождение пленных и депортированных лиц

Путём полного обмена должны быть освобождены все украинские граждане, тысячи которых удерживаются в России и на временно оккупированных территориях Украины, в том числе и в Крыму: военнопленные, интернированные, гражданские, принудительно перемещённые и депортированные лица, включая детей, подчеркнул посол.

«Мы очень надеемся, что Узбекистан также присоединится к группе стран-посредниц в возвращении на родину украинцев, которые незаконно удерживаются Россией, прежде всего, женщин и детей. Статус Узбекистана как нейтрального государства и его большой опыт в международном посредничестве должны быть задействованы в этой сфере. Мы очень хотели бы, чтобы Узбекистан присоединился к группе тех стран, которые помогут добиться продвижения на этом пути», — выразил надежду глава дипмиссии.

Восстановление территориальной целостности Украины

«Одним из важнейших принципов международного права является разрешение международных споров мирными средствами. Все страны должны воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства. Никакой захват территорий путём применения угроз или использования силы не может быть признан законным», — напомнил Николай Дорошенко Декларацию ООН о принципах международного права.

Суверенитет, независимость, единство и территориальная целостность Украины в пределах её международно признанных границ должны уважаться в соответствии с Уставом ООН. Приверженность им неоднократно подтверждалась Генеральной ассамблеей ООН, отметил посол.

Таким образом, территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть восстановлены по всей её территории в пределах международно признанных границ, как они были определены на момент провозглашения независимости Украины в 1991 году.





Вывод российских войск и прекращение боевых действий

«Любая захватническая война, оккупация и попытки аннексии представляют серьёзнейшую угрозу миру, глобальной безопасности и международному праву», — подчеркнул посол Украины.

Государства-члены ООН имеют неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону, если против них происходит вооружённое нападение, напомнил глава дипмиссии.

«Есть очень простой и действенный способ сделать так, чтобы миру и международной безопасности больше ничего не угрожало. Для этого Россия должна немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооружённые силы с территории Украины в пределах её международно признанных границ и прекратить боевые действия», — подчеркнул Николай Дорошенко.

Восстановление справедливости

«Ответственность за самые тяжкие международно-правовые преступления, совершенные на территории Украины, должна быть обеспечена путём надлежащего, справедливого и независимого расследования и судебного преследования на национальном или международном уровнях. Правосудие должно быть обеспечено для всех жертв и с целью предотвращения будущих преступлений», — сказал посол.

Украина настаивает на том, что сбор доказательств по преступлениям российских военных в Украине, в том числе Международным уголовным судом, должен быть продолжен и усилен, а механизм возмещения нанесённого ущерба должен быть установлен через многосторонние международные механизмы.

Экологическая безопасность

«Война против Украины нанесла масштабный экологический ущерб, что привело к беспрецедентному загрязнению, разрушению экосистем и физическому уничтожению биологических видов как на территории Украины, так и в масштабах всего региона и мира», — подчеркнул посол, напомнив, что нанесение вреда окружающей среде запрещено международным уголовным правом.

Формула мира предлагает мировому сообществу поддержать Украину в обеспечении экологической безопасности, в том числе оценке ущерба окружающей среде и её восстановлении.

«Комплексная система экологического и экономического оздоровления должна включать меры по восстановлению окружающей природной среды Украины, в частности рекультивацию и разминирование земель, возрождение уничтоженных лесов и заповедников, создание новых национальных парков и природоохранных зон, очищение рек, озёр и морских вод», — сказал Николай Дорошенко.





Недопущение эскалации войны и повторения агрессии

Война в Украине имеет далеко идущие последствия как для региона, так и для мира, отметил глава дипмиссии. Он отметил, что риск эскалации в Украине и вокруг неё будет сохраняться до тех пор, пока её безопасность не будет гарантирована юридически обязательными инструментами международного права, усилена надёжными собственными оборонными возможностями и интегрирована в новую архитектуру международной безопасности.

«Поэтому для предотвращения эскалации войны или повторения агрессии Украине должны быть предоставлены чёткие гарантии безопасности, включающие меры на случай новой агрессии против страны. Эти обязательства, взятые на себя странами-гарантами, должны обеспечить право государства на самооборону», — подчеркнул посол.

Подтверждение окончания войны

Этот шаг предусматривает создание чёткой рамки подтверждения прекращения войны, предоставление обязательств и гарантий безопасности, создание условий для послевоенного урегулирования, согласование условий финансирования восстановления Украины, а также разработку механизмов предотвращения повторения агрессии против Украины и любого другого государства в будущем.

«Завершение войны должно быть подтверждено на мирной конференции, которая состоится с участием широкого круга государств, задействованных в реализации Формулы мира. Комплексный юридически обязательный международный договор должен быть подписан сторонами с участием государств-гарантов», — заключил Николай Дорошенко.