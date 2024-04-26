26 апреля 1966 года в Ташкенте произошло землетрясение. Подземные толчки силой до 8 баллов оставили без крыши над головой свыше 300 тысяч человек и разрушили несколько десятков общественных зданий города. В числе последних — Ташкентская публичная библиотека, основанная в 1870 году. Её книжный фонд включал самое большое собрание рукописей, печатных изданий и художественных произведений в Узбекистане. Руководство библиотеки запретило сотрудникам входить в полуразрушенное здание, но это не остановило Екатерину Киткович. Главный библиотекарь сектора редких и старинных изданий написала расписку и решительно отправилась спасать книги из-под завалов. Историю женщины, которая приводится в книге «Драма и подвиг Ташкента», опубликовал в своём Facebook-аккаунте краевед Рустам Хусанов. Он же помог корреспонденту «Газеты.uz» Фарзоне Хамидовой связаться с дочерью Екатерины Киткович — Натальей Маниной, которая поделилась воспоминаниями о маме и её любви к библиотеке и книгам.

Раннее утро 26 апреля 1966 года семья Екатерины Киткович и Николая Манина провела во дворе своего дома. Сильная продолжительная тряска и оглушающий грохот заставил их резко проснуться и босыми выбежать на улицу. Небо окрасилось в багрово-красный цвет, в воздухе стоял густой туман пыли, а вокруг виднелись полуразвалившиеся силуэты глинобитных домов.

«Коля, война!», — закричала своему мужу Екатерина Николаевна.

Ташкентская публичная библиотека. Фото: «Письма о Ташкенте».



Супруги познакомились в Ташкенте, куда были эвакуированы во время Второй мировой войны. Их жизненные пути пересеклись в Ташкентской публичной библиотеке, куда в 1946 году 17-летняя Екатерина устроилась на работу по объявлению.

«Папа долгое время работал вместе с мамой. Они были в разных отделах, но пересекались на собраниях и консультациях, которые проводили для них старшие библиотекари. Дома родители часто обсуждали поступление книг, открытие читальных залов и строительство отделов», — вспоминает Наталья Манина.

(с книгой в руках) Екатерина Киткович. Фото из личного архива Натальи Маниной.



Трудовая деятельность Екатерины Киткович началась с подноски книг. После окончания Ташкентского педагогического института иностранных языков им. Энгельса (сейчас Узбекский государственный университет мировых языков) женщину назначили старшим библиотекарем в иностранном секторе. С годами менялись должности, но неизменными оставались преданность и любовь к своему делу.

Читальный зал. Фото из личного архива Натальи Маниной.



Ташкентская публичная библиотека в конце 50-х — начале 60-х годов служила центром притяжения тысяч людей. Сюда приходили заниматься как простые школьники, студенты, так и известные профессора, учёные, историки, искусствоведы, филологи, переводчики, писатели, музыканты. Руководство принимало делегации из разных стран, сотрудничало с зарубежными библиотеками, расширяло книжный фонд и издательское дело, развивало науку и стремилось всячески повышать культурный уровень населения.

«Двери библиотеки были открыты ежедневно с раннего утра до позднего вечера. При входе справа располагался каталожный зал, слева — раздевалка. Посетители оставляли свои вещи, брали читательский билет и давали заказ на нужную книгу. Затем отправлялись на второй этаж, где находился большой читальный зал на 350 мест. Каждую неделю здесь проводились лекции, семинары, встречи с выдающимися личностями», — рассказывает Наталья Николаевна.

Визит иностранной делегации в библиотеку. В центре — директор Джамиля Таджиева. Фото из личного архива Натальи Маниной.



В библиотеке действовало несколько секторов, включая отдел хранения, комплектования, обмена, библиографии, обслуживания и другие. Екатерину Киткович в 1961 году назначили главным библиотекарем сектора редких и старинных изданий. Основанный в 1948 году видным советским библиографом и заведующим научным отделом Евгением Бетгером, он включал более двух тысяч единиц хранения. Среди них встречались рукописи, газетные выпуски, религиозная и художественная литература. Частыми гостями в секторе Киткович были историк и археолог Михаил Массон, востоковед и филолог Михаил Салье, педагог, диктор и журналист Хамид Гулям и ещё совсем молодой писатель Чингиз Айтматов.

Коллектив Ташкентской публичной библиотеки. Фото из личного архива Натальи Маниной.



Многие сотрудники, в том числе семья Киткович и Манина, проживали в бараках прямо во дворе библиотеки. Это обстоятельство сделало их свидетелями того, как почти столетнее глинобитное здание покрылось трещинами и покосилось, вылетели окна, обрушились стены пристроек на первом этаже.

В связи с аварийным состоянием библиотеки дирекция приказом запретила сотрудникам заходить в здание. Екатерина Николаевна ослушалась. Она написала расписку, текст которой приводится в книге «Драма и подвиг Ташкента»:

«Расписка. Я, Киткович Е. Н., несмотря на запрещение дирекции входить в аварийное помещение, буду работать в секторе старинных и редких изданий по подготовке его фондов к эвакуации».

Разрушенная землетрясением библиотека. Фото из личного архива Натальи Маниной.



Примеру Киткович последовали коллеги. Старший библиотекарь сектора национальной библиографии Ирина Муминова помогала Екатерине Николаевне, с которой дружила, вытаскивать книги из-под обломков, стряхивать с них пыль и раскладывать по коробкам. Мария Дайн и Тамара Климова спасали ноты и пластинки, хранившиеся в музыкальном отделе. Антонина Махова занималась поиском карточек и документов с данными всех читателей библиотеки.

Николай Манин после землетрясения. Фото из личного архива Натальи Маниной.



Последние вскоре после случившегося пришли на помощь библиотекарям. Пока сотрудники разбирали завалы, горожане выносили мусор и очищали территорию. На место событий пришёл собкор газеты «Известия» Георгий Димов. Он и написал заметку, которая вошла в книгу «Драма и подвиг Ташкента».

«Да уж какой там подвиг… Я не сделала ничего героического. Я лишь спасла свои книги от уничтожения. Работа у меня такая. На моём месте любой бы так поступил», — сказала тогда Екатерина Николаевна.

Отдел редких изданий после землетрясения. Фото из личного архива Натальи Маниной.



Совместными усилиями сотрудникам удалось спасти большую часть библиотечных фондов. Книги передали на «оздоровление» заведующему отделом реставрации и переплёта Фёдору Капустину.

За неисполнение приказа Киткович получила выговор от начальства. До увольнения не дошло — за сотрудницу заступилась директор Джамиля Таджиева.

Екатерина Николаевна посвятила Ташкентской публичной библиотеке 38 лет жизни. Её дочь Наталья Манина пошла по стопам родителей и 33 года проработала в библиотеке Старого ТашМИ.