26 апреля 1966 года в Ташкенте произошло землетрясение. Подземные толчки силой до 8 баллов оставили без крыши над головой свыше 300 тысяч человек и разрушили несколько десятков общественных зданий города. В числе последних — Ташкентская публичная библиотека, основанная в 1870 году. Её книжный фонд включал самое большое собрание рукописей, печатных изданий и художественных произведений в Узбекистане.
Руководство библиотеки запретило сотрудникам входить в полуразрушенное здание, но это не остановило Екатерину Киткович. Главный библиотекарь сектора редких и старинных изданий написала расписку и решительно отправилась спасать книги из-под завалов. Историю женщины, которая приводится в книге «Драма и подвиг Ташкента», опубликовал в своём Facebook-аккаунте краевед Рустам Хусанов. Он же помог корреспонденту «Газеты.uz» Фарзоне Хамидовой связаться с дочерью Екатерины Киткович — Натальей Маниной, которая поделилась воспоминаниями о маме и её любви к библиотеке и книгам.
Раннее утро 26 апреля 1966 года семья Екатерины Киткович и Николая Манина провела во дворе своего дома. Сильная продолжительная тряска и оглушающий грохот заставил их резко проснуться и босыми выбежать на улицу. Небо окрасилось в багрово-красный цвет, в воздухе стоял густой туман пыли, а вокруг виднелись полуразвалившиеся силуэты глинобитных домов.
«Коля, война!», — закричала своему мужу Екатерина Николаевна.
Супруги познакомились в Ташкенте, куда были эвакуированы во время Второй мировой войны. Их жизненные пути пересеклись в Ташкентской публичной библиотеке, куда в 1946 году 17-летняя Екатерина устроилась на работу по объявлению.
«Папа долгое время работал вместе с мамой. Они были в разных отделах, но пересекались на собраниях и консультациях, которые проводили для них старшие библиотекари. Дома родители часто обсуждали поступление книг, открытие читальных залов и строительство отделов», — вспоминает Наталья Манина.
Трудовая деятельность Екатерины Киткович началась с подноски книг. После окончания Ташкентского педагогического института иностранных языков им. Энгельса (сейчас Узбекский государственный университет мировых языков) женщину назначили старшим библиотекарем в иностранном секторе. С годами менялись должности, но неизменными оставались преданность и любовь к своему делу.
Ташкентская публичная библиотека в конце 50-х — начале 60-х годов служила центром притяжения тысяч людей. Сюда приходили заниматься как простые школьники, студенты, так и известные профессора, учёные, историки, искусствоведы, филологи, переводчики, писатели, музыканты. Руководство принимало делегации из разных стран, сотрудничало с зарубежными библиотеками, расширяло книжный фонд и издательское дело, развивало науку и стремилось всячески повышать культурный уровень населения.
«Двери библиотеки были открыты ежедневно с раннего утра до позднего вечера. При входе справа располагался каталожный зал, слева — раздевалка. Посетители оставляли свои вещи, брали читательский билет и давали заказ на нужную книгу. Затем отправлялись на второй этаж, где находился большой читальный зал на 350 мест. Каждую неделю здесь проводились лекции, семинары, встречи с выдающимися личностями», — рассказывает Наталья Николаевна.
В библиотеке действовало несколько секторов, включая отдел хранения, комплектования, обмена, библиографии, обслуживания и другие. Екатерину Киткович в 1961 году назначили главным библиотекарем сектора редких и старинных изданий. Основанный в 1948 году видным советским библиографом и заведующим научным отделом Евгением Бетгером, он включал более двух тысяч единиц хранения. Среди них встречались рукописи, газетные выпуски, религиозная и художественная литература. Частыми гостями в секторе Киткович были историк и археолог Михаил Массон, востоковед и филолог Михаил Салье, педагог, диктор и журналист Хамид Гулям и ещё совсем молодой писатель Чингиз Айтматов.
Многие сотрудники, в том числе семья Киткович и Манина, проживали в бараках прямо во дворе библиотеки. Это обстоятельство сделало их свидетелями того, как почти столетнее глинобитное здание покрылось трещинами и покосилось, вылетели окна, обрушились стены пристроек на первом этаже.
В связи с аварийным состоянием библиотеки дирекция приказом запретила сотрудникам заходить в здание. Екатерина Николаевна ослушалась. Она написала расписку, текст которой приводится в книге «Драма и подвиг Ташкента»:
«Расписка. Я, Киткович Е. Н., несмотря на запрещение дирекции входить в аварийное помещение, буду работать в секторе старинных и редких изданий по подготовке его фондов к эвакуации».
Примеру Киткович последовали коллеги. Старший библиотекарь сектора национальной библиографии Ирина Муминова помогала Екатерине Николаевне, с которой дружила, вытаскивать книги из-под обломков, стряхивать с них пыль и раскладывать по коробкам. Мария Дайн и Тамара Климова спасали ноты и пластинки, хранившиеся в музыкальном отделе. Антонина Махова занималась поиском карточек и документов с данными всех читателей библиотеки.
Последние вскоре после случившегося пришли на помощь библиотекарям. Пока сотрудники разбирали завалы, горожане выносили мусор и очищали территорию. На место событий пришёл собкор газеты «Известия» Георгий Димов. Он и написал заметку, которая вошла в книгу «Драма и подвиг Ташкента».
«Да уж какой там подвиг… Я не сделала ничего героического. Я лишь спасла свои книги от уничтожения. Работа у меня такая. На моём месте любой бы так поступил», — сказала тогда Екатерина Николаевна.
Совместными усилиями сотрудникам удалось спасти большую часть библиотечных фондов. Книги передали на «оздоровление» заведующему отделом реставрации и переплёта Фёдору Капустину.
За неисполнение приказа Киткович получила выговор от начальства. До увольнения не дошло — за сотрудницу заступилась директор Джамиля Таджиева.
Екатерина Николаевна посвятила Ташкентской публичной библиотеке 38 лет жизни. Её дочь Наталья Манина пошла по стопам родителей и 33 года проработала в библиотеке Старого ТашМИ.