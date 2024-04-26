Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 апреля подписал постановление о дополнительных мерах по сокращению участия государства в экономике, сообщает Агентство по управлению госактивами.

Документом утверждён список государственных пакетов акций (доли) 247 предприятий и 1028 гособъектов недвижимости, которые будут выставлены на торги.

Акции 12 крупных предприятий разместят на отечественном фондовом рынке в рамках первичного (IPO) и вторичного (SPO) публичного размещения:

«Узбектелеком», «Узбекгидроэнерго», Алмалыкский горно-металлургический комбинат, «Узбекгеологиякидирув», «Узбекгеофизика» — по 2% акций;

Товарно-сырьевая биржа — 2,4%;

«Темирйулкарго», «Узтемирйулконтейнер» — по 4%;

Республиканская фондовая биржа «Ташкент», «Узбекистон почтаси», UzAuto Motors Powertrain, организация электронных онлайн-аукционов — 5%.

Ускорение приватизации

Для ускорения продажи государственных активов и увеличения доли частного сектора в экономике предусматривают послабления.

Если государственные активы (за исключением активов в Ташкенте и областных центрах) не были проданы в течение трёх месяцев, их стоимость будет поэтапно снижаться до 10% от стартовой цены.

Предпринимателям, которые арендовали через аукцион госимущество (включённое в программу приватизации) в течение не менее пяти лет по состоянию на 1 января 2024 года и выполнили взятые на себя обязательства, будет дано право приобрести его напрямую по оценённой стоимости.

Покупатели, приобретающие госнедвижимость на условиях рассрочки, будут уплачивать налоги на землю и имущество после полной передачи права распоряжения этими объектами.

Стартовая стоимость земельных участков несельскохозяйственного назначения (исключение — Ташкент и областные центры), не реализованных в течение трёх месяцев, будет снижаться до 30%, а если они не были проданы в течение шести месяцев — до 10%. Кроме того, будет предусмотрена возможность выплачивать 15% суммы в течение трёх месяцев, оставшуюся часть — в течение 10 лет.

Платежи за государственное имущество, расположенное в районах 4 и 5 категорий, и земельные участки, приобретённые на праве собственности, будут выплачиваться равными долями в течение 5 лет. Нынешний первоначальный взнос в размере 35%, необходимый для залога приобретённых земельных участков, снижается до 15%.

В январе Шавкат Мирзиёев поручил ускорить приватизацию 33 зерновых предприятий, снизив их цену до рыночной. Он раскритиковал задержку с продажей активов министерств и хокимиятов. Например, в Ташкенте на торги были выставлены, а затем отозваны 25 га земли, из-за чего бюджет не получил 600 млрд сумов.

В этом году ожидаются поступления в размере 20 трлн сумов в ходе приватизационных процессов за счёт реализации пакетов акций 400 предприятий, объектов недвижимости 800 предприятий, 2000 га земель.

«Газета.uz» ранее сообщала о неанонсированной приватизации сети заправок «Узбекнефтегаза», Чиназского нефтеперерабатывающего завода, мобильного оператора Perfectum и платёжного сервиса Uzpaynet.