Фонд развития культуры и искусства Узбекистана продолжает знакомить соотечественников с мировым джазом в просветительской коллаборации с организацией ЮНЕСКО. На VIII Международный фестиваль джаза в Ташкенте организаторы пригласили исполнителей из США, Германии, Швейцарии, Израиля, Франции, Италии, Индонезии, Польши и других стран. С 26 апреля по 12 мая любой житель и гость Ташкента сможет посетить открытую площадку за Дворцом международных форумов, где и развернётся сцена фестиваля.

Как и годом ранее, лайнап может похвастаться стилистическим разнообразием. Организаторы ставят перед собой цель продемонстрировать многогранность жанра и вместе с тем преемственность экспериментальной традиции в современной поп-музыке. Музыкальный журналист, музыкант и автор канала о музыке nukta Руслан Тихонов составил для читателей «Газеты.uz» подборку наиболее интересных концертов фестиваля.

Мировой джаз

Открывать фестиваль 26 апреля предстоит французскому трио аккордеониста Марка Бертумьё, прежде аккомпаниировавшего величайшим вокалистам мира ― Селин Дион, Шарлю Азнавуру, Гарри Белафонте, Демису Руссосу и Ди Ди Бриджуотер. Нетипичный для джаза солирующий инструмент в сочетании с басом и роялем неминуемо привнесёт воздушную мелодику шансона в довольно консервативную smooth jazz-основу.

Если же попасть на открытие не удастся, а послушать зарубежный джаз с отголосками национальной песенной традиции очень уж хочется, тогда лучшим выбором выглядит концерт израильского композитора и барабанщика Йогева Шетрита (1 мая), последний раз выступавшего в Ташкенте в 2018 году. После того визита в его репертуаре даже появилась композиция под названием Uzbekistan, которую во время пандемии он исполнял вместе с ташкентцами Jazzirama.

Ансамбль Йогева отличается тем, что выступает исключительно с авторским материалом, в котором синтезирует доступный неподготовленному уху «контемпорари» джаз с североафриканской полиритмией и андалузскими гармониями. Вдобавок музыканты обращаются к необъятному набору звуковых оттенков Средиземноморья. Израильский музыкант имеет марокканские корни — отсюда и столь мультикультуралистский коктейль.

Легенды американского джаза

Какой же Международный фестиваль джаза с государственной поддержкой может обойтись без родоначальников жанра ― США? Восьмой созыв отметился приглашением живых классиков: важнейшего саксофониста современности Кенни Гарретта (5 мая) и уже упомянутой джаз-дивы Ди Ди Бриджуотер (6 мая).

В прославленной биографии первого было вступление в оркестре Дюка Эллингтона, сотрудничество с Майлзом Дэвисом и Артом Блейки, а после ― влиятельная сольная карьера и многочисленные регалии: от «Грэмми» и звания «величайшего альт-саксофониста после Чарли Паркера». Но современному человеку действеннее всего будет скинуть лайв в NPR Tiny Desk.

А ещё две недели назад у 63-летнего Кенни Гарретта вышел первый в карьере электронный альбом с кликбейтным названием «Who Killed AI?» («Кто убил искусственный интеллект?»), записанный в дуэте с продюсером Svoy. Послушайте один из лучших релизов месяца. Сомневаемся, что свежий материал прозвучит с уличной сцены Дворца форумов, хотя было бы классно.

В отличие от тех гостей лайнапа, что точно так же направляются в Узбекистан впервые, Ди Ди Бриджуотер наиболее подготовлена к поездке. В 2023 году в ташкентском фестивале приняла участие её дочь Чайна Мозес, которую мы отмечали в своём аналогичном рекомендательном обзоре прошлой весной.

Теперь же «Газета.uz» призывает вживую оценить выступление легендарной матери, обладательницы трёх «Грэмми», филантропа и посла доброй воли ООН. Выдающаяся женщина в мире джаза, соула, диско и бродвейских постановок, находящаяся в полнейшем здравии, продолжает целиком отдаваться на концертах. Можете убедиться в этом, например, по лайву NPR Tiny Desk, где Ди Ди Бриджуотер обращается к блюз-наследию родного ей Мемфиса. Привоз музыкальных икон США, да ещё и с бесплатными концертами, неминуемо привлечёт ценителей джаза с ближнего зарубежья.

Узбекский джаз

Давно зарекомендовавший себя и узнаваемый коллектив столицы Jazzirama (27 апреля) более-менее не нуждается в представлении. Его стабильное попадание в ежегодные лайнапы Международного фестиваля джаза кажется чем-то самим собой разумеющимся.

Любой сет ансамбля встречается местной публикой на ура, вне зависимости от того, насколько заезженные мировые поп-хиты пропускаются музыкантами через их лёгкий хан-атласный фильтр. Со стороны такая ориентированность на массового слушателя способна насторожить, но шлейф кавер-бэнда Jazzirama всё же обходит достойно. Во время их перфомансов приятных сюрпризов всегда в достатке. Можно быть уверенными в получении приятных сюрпризов. Тем не менее среди двух узбекоцентричных пунктов 16-дневной программы особенно интригующе выглядит дата 30 апреля, озаглавленная «Вечером узбекистанского джаза».

На бумаге организаторы обещают «концертный марафон, в котором примут участие исполнители, представляющие разные поколения и течения отечественного джаза». Отметим, что именно в этот день отмечается Международный день джаза.

Арт-поп и экспериментал

В мировой практике проведения современных джаз-фестивалей принадлежность артистов, а иногда и хедлайнеров к титульному жанру события становится все более условным. С одной стороны, в этом легко прослеживается коммерческая мотивация в увеличении числа зрителей и привлечении новых спонсоров. С другой ― метод популяризации джаза среди искушённой публики из смежных течений. Часто предрасположенность к джазу имеют слушатели различной академической и инди-музыки, и в Ташкенте для таких организаторы предлагают шоу Йуми Ито (3 мая) и Йоханны Борхерт (10 мая).

Музыка швейцарки Йуми Ито с японскими и польскими корнями ― удобный порог входа в джаз. Пускай её имя, вероятнее всего, ничего не скажет, но при первом же ознакомлении с клипами любопытство довольно быстро берёт вверх из-за возникающих ассоциаций с Тори Эймос и Кэролайн Полачек. С первой артистку роднит полуакадемический поп-продакшн во главе с фортепиано, а со второй ― деликатное применение широкого ряда вокальных технических приёмов. При должном ознакомлении с дискографией Йуми в песнях распознаётся влияние гитарного фолка, эксцентричного фри-джаза (крайне фрагментарно), R&B, барокко-попа и альпийского йодля.

Под занавес фестиваля главным его украшением сейчас выглядит концерт немецкой артистки Йоханны Борхерт, выпускающей мелодичные песни с текстурными аранжировками. В нулевых пройдя путь пианистки в составе нескольких джаз-бэндов, с 2010 года исполнительница постепенно начала строить сольную карьеру. Через четыре года экспериментов Йоханна представила дебютник «FM Biography», в котором вступила на тропу арт-попа, комбинируя академическую песню с электропопом в духе Ройшин Мёрфи. Дальше был ещё более грувовый и электризованный «Love Or Emptiness», а затем в противовес кроткий и терапевтический «Amniotic». Контрастного материала точно набирается для фактурного сет-листа 10 мая.

Вокальная эстрада

29 апреля встречаем джаз-выступление соул-фанкового розлива от итальянского вокалиста Марио Бьонди. Если вы мечтали послушать живьём сексуальные серенады в исполнении почившего бас-хрипуна Барри Уайта, то выход гостя из Сицилии ― прекрасная альтернатива несбывшимся мечтам.

Организаторы VIII Международного фестиваля джаза решили сделать подарок всем, кто не смог посетить в прошлом году платный концерт Грегори Портера (2 мая) ― обласканного критиками певца за его глубокий баритон. На сей раз его выступление пройдёт на открытой площадке для всех желающих, и оно того действительно стоит. Вас ожидает интеллигентный джаз, трогающий своей духоподъёмной сентиментальностью без перегруза в импровизационных блоках. Пускай наше описание отдаёт дифирамбами наиболее консервативному джазу в программе, но мастерство аккомпаниирующих Портеру музыкантов и его располагающая эмоциональность не позволят ощутить избыток приторности, а только привнесут терпкости.

Подробную программу фестиваля ищите на сайте Afisha.uz. А в Telegram-канале nukta читатели смогут найти подборку музыкальных событий на всех, в том числе андеграундных, площадках Ташкента. Список на неделю авторы канала публикуют каждый четверг и пятницу.